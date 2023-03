Hunger, lati oscuri della ristorazione: il nuovo thriller in arrivo su Netflix

In arrivo su Netflix Hunger, un nuovo film drammatico thailandese che stuzzica l’appetito degli spettatori.

Chi ha già visto il trailer di Hunger non ha potuto fare a meno di pensare a The Menu: entrambi sono ambientati nelle cucine di chef eccentrici e misteriosi, che chiederanno ai loro sottoposti di rinunciare a tutto e seguirli nel mondo dell’alta ristorazione. Il film di produzione thailandese è in arrivo il prossimo 8 aprile su Netflix, e l’attesa è già alle stelle.

La storia racconta di Aoy (Chutimon Chuengcharoensukying), una giovane promessa della cucina che gestisce il ristorante di noodles della propria famiglia. Le sue capacità però vanno ben oltre lo street food, tanto che viene notata da un collaboratore del ristorante Hunger, guidato dallo chef Paul.

Aoy decide di mettersi alla prova le proprie abilità e si unisce alla cucina dello chef. Ben presto emergono i lati oscuri dell’alta ristorazione e le ossessioni dello chef, che probabilmente diventeranno le stesse di Aoy. La ragazza verrà travolta dal desiderio di successo e, da come appare dal trailer, sarà disposta a tutto pur di primeggiare e dimostrare la sua bravura. Il prezzo da pagare, però, si rivelerà sicuramente alto.

Hunger: la cucina tra orrori e ossessioni

Hunger è ambientato a Bangkok, una delle mete più conosciute per la ricchezza e varietà di cibo di strada. La pellicola si presenta come un thriller dove non mancherà la satira e le accuse alle contraddizioni dell’alta società, dove il cibo abbonda ma la fame non esiste. “I poveri mangiano per non avere più fame” si sente nel trailer, “Ma quando hai più che abbastanza da mangiare, la fame non finisce mai“.

Aoy, proveniente da un ceto sociale basso, è in forte contrapposizione al mondo dei ricchi, ma sarà proprio per loro che cucinerà e sui quali, in un certo senso, eserciterà il controllo prendendoli per la gola. Immediato il confronto con The Menu, dove lo chef si erge giustiziere contro gli eccessi e le perversioni dei ricchi, mandando il suo messaggio attraverso piatti d’alta cucina.

In arrivo su Netflix

Lo chef Paul incarna lo stereotipo del cuoco aggressivo e prepotente nei confronti dei collaboratori in cucina, e Aoy si renderà conto fin da subito che la cucina, la sua più grande passione, può diventare l’orrore peggiore. Lo chef nasconde qualcosa, un suo disegno segreto che vuole realizzare anche tramite l’aiuto della giovane cuoca.

Il film è diretto da Sitisiri Mongkolsiri, già conosciuto per Inhuman Kiss e Girl from nowhere. La pellicola debutterà l’8 aprile prossimo su Netflix e sarà disponibile anche in Italia dallo stesso giorno. Pronti a gustarvelo?