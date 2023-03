John Wick 4: un nuovo teaser ci rivela gli amici e nemici del sicario nel nuovo film

Il countdown per John Wick – Capitolo 4 è in corso ed ogni teaser aumenta la nostra curiosità su cosa succederà.

John Wick 4 è ormai alle porte. Ad oggi sono due le settimane che ci separano dal ritorno di Baba Yaga e della sua lotta alla Gran Tavola, e l’account Twitter del film ha pubblicato un nuovo teaser che si concentra non tanto sul protagonista quanto su tutti i personaggi che vi orbitano intorno. Amici fidati, amici falsi, nemici, la cerchia attorno a John Wick si restringe sempre di più.

Il tweet rende chiaro che John Wick 4 si giocherà molto anche sulle alleanze e i tradimenti fra le varie pedine, e che per compiere l’obiettivo che l’ex sicario si è prefissato non basta la propria forza. Se dovremo scoprire di qualche gran macchinazione in atto, John Wick 4 è il film perfetto per far sì che ciò accada.

Neanche John Wick può farcela da solo

Il tweet è accompagnato da una frase importante: “Neanche John Wick può farcela da solo”. Dopo aver compiuto la sua vendetta contro gli assassini della sua cagnolina, John si è lanciato ad un attacco contro la Gran Tavola in John Wick 3 – Parabellum. Questo nuovo obiettivo è però talmente ambizioso che perfino il letale Baba Yaga dovrà affidarsi a degli alleati, sperando che saranno quelli giusti.

Come ci dice il teaser, “John Wick ha pochi amici rimasti al mondo. E ancor meno amici di cui si fida”. La frase fa da didascalia ad alcune immagini che ritraggono i suddetti amici: Katia, Caine, Akira, Bowery King, Winston Scott ed infine Shimazu, che chiude il video con un’altra frase solenne: “Amico mio, neanche tu puoi uccidere tutti quanti”.

Not even John Wick can do it alone. #JohnWick4 – in theaters & IMAX March 24. pic.twitter.com/vgJ2R1F30R — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) March 2, 2023

Nuovi nemici e rivali

Ovviamente non sarebbe John Wick senza una nemesi vera e propria. Ad ostacolare John ci sarà un membro della Gran Tavola, il Marchese de Gramont. Ciò per cui dovremo tenere gli occhi aperti sono anche i personaggi secondari, come era la ballerina Rooney in John Wick 3 – Parabellum: dalle vicende di quel personaggio ha infatti preso vita il primo spin-off della serie cinematografica, chiamato proprio Ballerina e con Ana de Armas a interpretare il ruolo al posto di Unity Phelan.

Ballerina prenderà luogo fra John Wick 3 e John Wick 4 e vedrà Rooney cercare la sua vendetta per gli eventi di Parabellum. Lo spin-off, descritto come il “John Wick femminile”, sarà diretto da Len Wiseman ed apre la strada a dozzine di possibilità per il futuro del franchise.

John Wick 4 vedrà il ritorno dei personaggi principali visti finora, interpretati da Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Ian McShane, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Natalia Tena e Scott Adkins. Il Marchese de Gramont sarà interpretato da Bill Skarsgård. Il film è un uscita nelle sale italiane dal 23 marzo.