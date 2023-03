John Wick: il vero significato del soprannome “Baba Yaga” | È corretto chiamarlo così?

Il nome di origine mitologica è ormai associato alla saga action di John Wick, ma da dove arriva, e cosa significa davvero?

John Wick è un temibile sicario, e gli autori hanno fatto un ottimo lavoro fin dal primo film a creare attorno a lui un’aura mitica, di una creatura quasi troppo letale per essere reale. Per rafforzare questa idea, oltre a sentire racconti sul suo conto o vederlo mettere fuori gioco i suoi nemici nei modi più impensabili, a John Wick è stato affiancato un soprannome che risale ai tempi della sua attività di assassino: Baba Yaga.

Il nome, che potrebbe sembrare un nickname come tanti altri, deriva da un mito folkloristico della Russia e dell’Est Europa più in generale. Nel mito Baba Yaga è una strega delle foreste che vive in una casa sinistra sorretta da ossa di pollo, malvagia a tal punto da attirare a sé dei bambini, divorarli ed adornare l’abitazione con i loro resti. Baba Yaga ha poteri magici e riesce ad apparire e ghermire le sue vittime tramite essi.

Già da questa breve descrizione riusciamo a trovare similarità e differenze fra il Baba Yaga sicario e la Baba Yaga strega. John, sebbene letale e dalle mille risorse come la sua controparte folkloristica, non è un personaggio maligno o sadico, bensì come un equalizzatore di comportamenti malvagi. Questo aspetto lo carica però della suddetta aura mitica che invece lo avvicina alla temibile strega.

È corretto chiamarlo Baba Yaga?

Da un punto di vista di correttezza folklostica la risposta è no. Baba Yaga ha elementi molto caratteristici ben diversi da John Wick, il quale sembra più ispirato al boogeyman, o Uomo Nero appunto. Mentre non possiamo escludere delle connessioni fra il Boogeyman e Baba Yaga – d’altronde in Italia ed altri Paesi europei l’Uomo Nero è anche chiamato Babau – le due rimangono leggende nettamente distinte.

Questo non esclude però che il futuro della serie ci mostri qualcosa del passato di John che non abbiamo ancora visto e che vada a giustificare appieno il suo soprannome. In questo rimaniamo fiduciosi nei creatori del personaggio che finora hanno saputo trattarlo più che bene.

Altre versioni di Baba Yaga sul grande schermo

John Wick non è stato l’unico film a trarre ispirazione dal folklore russo e pescare il personaggio di Baba Yaga. Nei fumetti e successivamente nel film del 2019 di Hellboy compare esattamente Baba Yaga come antagonista, una strega dagli oscuri poteri magici che manipola gli altri per i suoi loschi fini. La creatura appare anche in un cortometraggio di Hayao Miyazaki del 2010 chiamato Pandane to tomago hime (Il lievito e la principessa uovo in italiano), proiettato solo al Museo Ghibli tutti i giorni per alcuni mesi.

John Wick 4 è in uscita il 23 marzo nelle sale italiane.