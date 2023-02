John Wick 4, il trailer ufficiale (ITA) mostra un nuovo manipolo di nemici da affrontare

L’uscita di John Wick 4 si sta avvicinando e le notizie corrono velico, il nuovo trailer lascia senza fiato.

Il seguito di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum uscito nel 2019 regalerà al pubblico ancora una volta la sua azione elegante e raffinata per cui è diventato tanto famoso il franchise, con il nuovo trailer abbiamo uno sguardo su quello che ci aspetta e l’azione si fa sentire forte.

La nuova clip per il prossimo capitolo della saga ricca di azione interpretata da Keanu Reeves introduce al nuovo scontro che il protagonista dovrà affrontare scontrandosi nuovamente con la Gran Tavola, il trailer introduce l’antagonista principale di questa storia, interpretato da Bill Skarsgård, con lui si uniranno alla lotta Donnie Yen, Hiroyuki Sanada e la cantante Rina Sawayama.

Se il vostro timore è che dopo John Wick 4 sarà tutto finito vi sbagliate di grosso, i progetti in cantiere nell’universo di Baba Yaga sono molteplici, primo fra tutti si sta già pianificando la lavorazione John Wick 5, inoltre è già in produzione l’attesissimo spin-off che vede come protagonista Ana de Armas e sarà intitolato Ballerina, per concludere (per ora), uscirà una miniserie dedicata a uno dei luoghi più iconici della saga: The Continental, il cui debutto è previsto proprio nel 2023.

Chi troviamo nel cast di John Wick 4?

A tenere le redini di questa nuova folle corsa a perdifiato ovviamente l’immancabile killer brizzolato più affascinante del cinema, Keanu Reeves, insieme a lui si uniranno una serie di leggende del grande schermo come Lawrence Fishburne che tornano nei panni di Bowery King,ma anche Lance Reddick e Ian McShane.

I volti nuovi che debutteranno non sono da meno, tra loro vediamo Scott Adkins, Clancy Brown e Marko Zaror, mentre Chad Stahelski torna come regista insieme a Erica Lee e Basil Iwanyk, la sceneggiatura è stata affidata alla penna di Shay Hatten (Army of the Dead, John Wick: Chapter 3 – Parabellum) insieme a Michael Finch (Predators), insomma una garanzia.



Non sappiamo ancora esattamente quello che succederà in questo capitolo, l’introduzione del trailer precedente ci ha fatto pensare che Wick potesse rischiare la pelle in modo significativo questa volta, se non che la precedente ce lo avesse proprio fatto credere. Invece da questo nuovo trailer la frase iconica è proprio quella di Ian McShane che con un tono quasi rassegnato afferma: “E si ricomincia”.

John Wick si prepara al duello per la liberà

Si prospetta sempre più azione in questo nuovo capitolo e già da queste immagini è impossibile evitare di rimanete incollati alla sedia per captare ogni minimo movimento, i cattivi non smettono mai di arrivare per Wick che è pronto a indossare il suo completo migliore, taglia 52.

Noi invece noi dobbiamo prepararci in vista del 23 marzo 2023, quando John Wick 4 arriverà definitivamente nelle sale dopo un’attesa che sta diventando insopportabile.