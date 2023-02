Ant-Man and The Wasp: Quantumania, quante scene post crediti ci sono? NO SPOILER

Ecco quante scene post crediti ci sono in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma senza svelare altro per non rovinare la sorpresa!

Finalmente è arrivato nelle sale cinematografiche l’attesissimo terzo capitolo dell’uomo formica, Ant-Man and The Wasp: Quantumania dove è stato presentato al grande pubblico il nuovo cattivo dei cattivi, Kang il conquistatore, interpretato da Jonathan Majors.

Il ruolo di Kang in questa nuova fase sarà quello prendere il posto di Thanos e tormentare l’intero multiverso fino al prossimo grande evento trasversale che si intitolerà proprio Avengers: The Kang Dynasty, il nuovo film chiama a raccolta tutta la famiglia allargata dei Lang e dei van Dyne in una nuova avventura quantistica da sconvolgere lo spettatore.

Ant-Man interpretato da Paul Rudd e Wasp di Evangeline Lilly torneranno a fare squadra per combattere contro Kang, ma questa volta non saranno soli perché a loro si aggiungerà anche la figlia di Scott, Cassie Lang, interpretata da Kathryn Newton, che farà il suo debutto ufficiale nel MCU.

Tra le molte domande che cercano risposta con la visione del film, una fra tutte arrovella la mente del pubblico in sala: quante scene post credit ci saranno alla fine della pellicola? Quanto dovrò aspettare prima di essere sicuro di potermi alzare?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania quante scene post credit?

Ormai, nel tempo, la domanda di rito è cambiato, prima ci si chiedeva se ci fossero delle scene dopo i titoli di coda, delle piccole perle nascoste, adesso è una certezza che ci siano, ma quante? Sebbene questo particolare artificio non sia stato inventato dai Marvel Cinematic Universe, sicuramente gli hanno dato una connotazione iconica.

In diverse occasioni, proprio queste scene hanno gettato delle basi importanti per il futuro dei film, altre volte sono state delle vere e proprie anticipazioni per un progetto che stava per attivare. Molto spesso non si tratta solo di un cameo fugace messo lì solo per far infuriare lo spettatore paziente, tradendolo della sua fiducia, ma spesso sono state capaci di esaltare quasi più del film stesso.

Quindi se siete in procinto di andare a vedere Ant-Man and the Wasp: Quantumania ecco quante scene post credit dovrete aspettarvi, non ci saranno spoiler ma solo dettagli fondamentali.

Le scene post credit da aspettare

Dopo il finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania i fan dovranno rimanere ancora un attimo seduti, non fatevi scoraggiare se dovessero accendere le luci, state al vostro posto perché alla fine dei titoli ci saranno ben due scene post credit e entrambe imperdibili!

La prima scena sarà come di consueto dopo la sequenza più breve dei titoli di coda, invece, per la seconda sarà necessario aspettare che vengano proiettati tutti i nomi e cognomi di tutte le persone che hanno dato vita al nuovo capitolo Marvel, questo momento potrebbe essere letto anche come segno di rispetto verso il duro lavoro di tutta la troupe, certo sono tanti, ma ne vale la pena.

Entrambe le scene sono estremamente importanti in quanto sono direttamente collegate con i progetti in cantiere, aprendo una piccola finestra su quello che ci aspetterà. Fidatevi se vi diciamo che l’attesa verrà ampiamente ripagata.