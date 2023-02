La Sirenetta, uscito il trailer e mostra anche Eric, Flounder e Ursula in versione live action

È uscito il trailer de La Sirenetta in Live Action e mostra i personaggi principali.

È ufficialmente stato rilasciato il trailer del film live action della Disney, La Sirenetta, dopo troppe polemiche e molta curiosità abbiamo il primo sguardo ufficiale al nuovo film remake tratto dalla fiaba danese e poi ripresa dalla Disney nel 1989.

Il racconto de La Sirenetta della casa di Topolino la conosciamo un po’ tutti, la giovane principessa sirena Ariel si innamora di un umano, il principe Eric, ma il fatto di essere mezza donna e mezza pesce non le consente di andare sulla terra ferma, così decide di fare un pericolosissimo patto con la malvagia strega dei mari Ursula, la quale le chiede di rinunciare alla sua voce in cambio di gambe umane.

Dopo il recente annuncio del regista Rob Marshall sui progressi di montaggio del film, la Disney ha presentato un nuovo trailer de La Sirenetta, così abbiamo il primo sguardo più approfondito sulla storia che ci aspetta, soprattutto sul ruolo misterioso di Halle Bailey nei panni della principessa Ariel.

Nella clip abbiamo anche la possibilità di mettere gli occhi per la prima volta sulla cattiva per eccellenza della fiaba, la potente Ursula, interpretata da Melissa McCarthy, mentre trama di distruggere la casa natale di Ariel, Atlantica. Insieme alle due protagoniste della storia, compaiono anche Flounder e al Principe Eric.

A guidare il cast del prossima film live action Disney troviamo Halle Bailey nel ruolo di Ariel, al suo fianco come detto sopra Melissa McCarthy, ma anche Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina e Jacob Tremblay.

Il trailer promette bene per il successo del film

Nonostante la casa di produzione abbia scelto di mantenere il massimo riserbo su quello che accadrà nella storia, che potrebbe regalare momenti inaspettati, quello che si evince dal trailer è la buona qualità del prodotto, queste prime immagini lo rendono particolarmente interessante.

Dopo l’uscita del primo filmato si è alzato un polverone sotto diversi aspetti, in molti hanno criticato il colore della pelle di Ariel dicendo che in questo modo si sarebbe snaturata completamente la versione originale, questo però in contrapposizione ai centinaia di migliaia di commenti entusiastici per una inclusività che ha fatto bene al cuore di tanti giovani spesso non rappresentati.

Un altro punto che aveva fatto scattare diverse polemiche derivava dai colori e le atmosfere buie che presentava il primo video, in molti però hanno sottolineato che la breve clip era ambientata in notturna di conseguenza i colori non potevano essere sgargianti.

Nel nuovo trailer però sembra riproporsi lo stesso ‘problema’, molte delle riprese sono state eseguite in condizioni di scarsa luminosità, decisamente distanti dalle atmosfera a cui ci ha abituati il cartone animato, i dettagli più sgargianti però vengono colmati dalla presenza frizzante dell’adorabile Flounder.

Un aspetto assolutamente nuovo evidenziato da queste prime immagini è la presenza delle sorelle di Ariel, Perla, Indira, Karina, Caspia, Mala e Tameka chiamate diversamente rispetto al film originale.

La voce della Bailey

Un altro dei punti di forza del nuovo trailer su cui la Disney sembra voler puntare è la voce di Halle Bailey nel ruolo di Ariel, l’attrice, candidata a cinque Grammy, si è detta entusiasta di poter interpretare canzoni iconiche come “Part of Your World” (Parte del tuo mondo), canzone che abbiamo sentito in entrambi i video presentati.

Il pubblico ha già elogiato sia la voce della Bailey sia il suo aspetto nei panni di Ariel bando alle polemiche, quindi adesso non ci resta che aspettare che il film arrivi nelle sale, e la data è fissata per il 24 maggio 2023.