La Sirenetta, finalmente il traile e mostra il primo sguardo completo ad Ariel in versione live action

Il primo trailer de La Sirenetta rivela il primo sguardo completo alla Ariel live-action di Hailey Berry e alla sua splendida avventura sottomarina.

È stato pubblicato il primo sguardo all’adattamento live-action della Disney de La Sirenetta. Basato sull’omonimo film d’animazione uscito nel 1989, La Sirenetta è uno degli ultimi adattamenti live-action dello studio ad arrivare nelle sale dopo quelli de Il Re Leone, Aladdin e La Bella e la Bestia.

Il musical fantasy è diretto da Rob Marshall (Chicago) e vede protagonisti Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King in quello del Principe Eric, Javier Bardem in quello di Re Tritone e Melissa McCarthy in quello di Ursula.

La Sirenetta racconta la storia di Ariel, una principessa sirena che desidera andare nel mondo in superficie e che alla fine fa un patto con la malvagia Ursula per diventare umana e conquistare il cuore del principe Eric, che ha vita breve perché Ursula cerca di corteggiare Eric per sé con l’aiuto della voce di Ariel.

La produzione del film live-action de La Sirenetta ha subito una serie di battute d’arresto a causa della pandemia COVID-19 e degli impegni di Melissa McCarthy con le riprese di Nine Perfect Strangers. A poco più di un anno dalla fine delle riprese de La sirenetta, il pubblico potrà dare il primo sguardo al remake live-action della Disney.

Finalmente la Disney ha pubblicato il primo trailer de La Sirenetta, con il primo sguardo completo alla Berry nei panni di Ariel in live-action tra i paesaggi sottomarini, oltre a un rapido assaggio della canzone “Part of Your World”. Il trailer è stato mostrato durante il D23, dove è stata mostrata l’intera scena della Berry che canta la canzone.

Marshall ha rivelato che la versione live-action conterrà anche quattro nuove canzoni, realizzate da Alan Menken e Lin Manuel Miranda.

I primi filmati de La sirenetta sembrano essere in linea con l’ibrido live-action/CGI che ha seguito altri adattamenti di film d’animazione Disney, tra cui i recenti Pinocchio, Il re leone e Lilli e il vagabondo. Marshall ha definito il lavoro della Berry sul film un “tour de force” durante la presentazione del trailer al D23, affermando che “i musical erano finiti” quando è uscito il film d’animazione originale, che ha rinvigorito il genere.

La Berry ha anche dichiarato che ci sono voluti tre giorni per girare la sequenza e la canzone di “Part of Your World” nell’adattamento live-action, che sembra essere la presentazione più importante al D23 per la line-up Disney.

La Sirenetta è uno dei film preferiti di lunga data della biblioteca Disney e continua a mantenere la sua popolarità di generazione in generazione. Inizialmente, il casting della Berry ha suscitato critiche di tipo razziale, ma l’attrice ha dimostrato di essere perfetta per questa nuova versione della fiaba classica, soprattutto grazie alle sue doti vocali.

Anche solo con una piccola anticipazione, l’entusiasmo sta già salendo in superficie per La sirenetta, che sarà sicuramente uno dei film più importanti al botteghino, quando debutterà il 24 maggio 2023 in Italia.