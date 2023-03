John Wick 4 ed il misticismo di Baba Yaga | Cosa ci dicono i poster

John Wick 4 è ormai vicino e i fan si sono lanciati allo studio dei poster promozionali in cerca di indizi sul film.

John Wick è ormai una serie con una fama e un seguito stabile, cresciuto film dopo film e missione dopo missione fino all’istituzione della “Wick Week”, una settimana di annunci dedicati solo e soltanto all’ex assassino di casa Lionsgate. Le novità per John Wick non sono finite però con questo evento. Tramite Twitter sono stati mostrati ben 12 poster realizzati da nove artisti provenienti da tutto il mondo per prepararsi al quarto capitolo della serie.

Tutti i poster sono incredibilmente belli e propongono visioni artistiche diverse, dal ritratto di John che si mescola alla cartina di Parigi a poster con tratti più semplici ma che esprimono grande dinamismo. Un poster in particolare però è sembrato alquanto interessante per il suo strizzare l’occhio alla componente mistica di John Wick come serie e come personaggio: si tratta del poster dell’artista messicano Orlando Arocena.

John Wick ed il mito di Baba Yaga

Le discussioni sul sottotesto mitico di John Wick non nascono certo grazie a questo poster, ma fanno sperare che qualcosa in più verrà rivelato nell’imminente quarto film. Il poster è infatti un ritratto di Wick nel quale il suo volto si mischia con immagini e forme quasi astratte o poco definite tra cui emergono però chiaramente una pistola, un medaglione, una croce cristiana ed un occhio, questi ultimi posizionati esattamente al centro della fronte del personaggio. In basso leggiamo la scritta “Baba Yaga”.

Questo è il nome di una personaggio mitologico diffuso in vari Paesi dell’Est Europa, una strega malvagia dal forte potere e misticismo. Gli appassionati sperano che questa immagine sia un piccolo indizio per John Wick 4 e che il film ci mostrerà qualcosa più definito circa il passato dell’assassino e come è diventato la leggenda che è tutt’ora.

John Wick 4: trailer, data e cast

John Wick 4 sarà distribuito nelle sale italiane dal 23 marzo. Alla regia troviamo sempre Chad Stahelski, lo stuntman passato alla regia proprio grazie a questa serie. Tra l’altro, la Lionsgate ha già confermato che un quinto capitolo è già in sviluppo. Possiamo quindi goderci il film con la consapevolezza che non sarà l’ultimo appuntamento con John Wick al cinema.

Nel cast troviamo l’immancabile Keanu Reeves a interpretare John Wick, affiancato da Laurence Fishburne (Morpheus nella serie Matrix), Ian McShane (Scoop, Deadwood), Bill Skarsgård (Anna Karenina, It), Lance Reddick (Oz, The Wire, American Horror Story), Hiroyuki Sanada (Wolverine – L’immortale, Bullet Train), Natalia Tena (Harry Potter, Il Trono di Spade) e la cantante Rina Sawayama.

In attesa del film, ecco il trailer in italiano di John Wick 4.