Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, arriva il nuovo trailer del gioco leggendario

Siamo ormai alle porte del debutto in sala del film Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, dedicato come dal nome al famosissimo gioco di ruolo.

Ormai manca davvero poco all’arrivo nei cinema dell’attesissimo film Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri e per celebrare questo momento è uscito il terzo trailer che non ha mancato di emozionare e far salire ancora di più l’adrenalina per l’attesa. Ispirato al famosissimo gioco di ruolo da tavolo, la pellicola racconterà la storia di un gruppo di avventurieri davvero disparati, tutti alla ricerca di una reliquia perduta, nel viaggio di imbatteranno in creature malintenzionate pronta a tutto per ostacolare il loro cammino.

Quindi mettetevi comodi, prendete le vostre carte da gioco, ricordatevi il vostro sacchetto con i dadi e ovviamente la scheda del vostro personaggio per immergervi in questa nuova avventura che apparentemente sembra essere impossibile, ma come ormai abbiamo imparato in quasi cinquant’anni di gioco, nulla è impossibile per i valorosi e intrepidi avventurieri, basta forse un po’ di fortuna.

Capitanati da un affascinante ladro, questo viaggio degenera nel caos dopo un conflitto con le persone sbagliate. Questo nuovo film porterà sul grande schermo la ricchezza degli aspetti fantasy del gioco originale e lo spirito ludico tipico di Dungeons & Dragon, ci aspetta un’avventura esilarante dal ritmo sicuramente incalzante.

Il nuovo trailer

In uscita al cinema il 30 marzo, il nuovo trailer ci riporta nel mondo fantastico tipico del gioco, dove mostri, creature stravaganti e battute sagaci rendono il tutto un mix perfetto di divertimento e adrenalina, le aspettative sono altissime e a metterci il carico da novanta ci ha pensato proprio Chris Pine che ha definito il film un mix tra Game of Thrones, La Storia Fantastica, i Monty Python e il Sacro Graal e I Goonies.

Con l’uscita del video sono anche stati mostrati i nuovissimi Charater poster e la sinossi ufficiale, una piccola chicca, nella versione italiana troverà la partecipazione di La versione italiana ospiterà anche i camei vocali degli influencer e giocatori incalliti Camihawke (Camilla Boniardi), Willwoosh (Guglielmo Scilla) e Claudio Di Biagio. Invece, fanno parte del cast ufficiale le star Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e nientemeno che Hugh Grant nel ruolo di Forge.

La sinossi di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.