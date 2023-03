Bones And All, quando arriva il film in streaming e dove vederlo | Abbiamo la data

Dopo il successo di Chiamami col tuo nome, il regista Luca Guadagnino è tornato a sperimentare la strada del melodramma con il suo ultimo film, Bones and All, sebbene in maniera differente e appassionante.

Questo film, basato sull’omonimo romanzo di Camille DeAngelis, vede come protagonisti Taylor Russell, nel ruolo di Maren un’adolescente con tendenze cannibali, nonché Timothée Chalamet, nella parte di Lee un altro “mangiatore” che si ciba di carne umana arrivando di fatto “fino all’osso”…

La pellicola è incentrata sull’incontro tra Lee e Maren, in un mondo in cui sembra quasi impossibile trovare il loro posto, considerando la diversità che si portano dietro come un grosso fardello rispetto alla gente “normale”, ovvero quella che non si nutre di altri esseri umani.

Lottando contro il desiderio di mangiare le persone, i due si avvicinano l’una all’altra, pur continuando ad appagare i loro bisogni di cannibalismo, anche se Maren tenta di soffocare i suoi istinti violenti.

La situazione che stanno vivendo sta condizionando profondamente la loro sanità mentale, così, in cerca di risposte e di se stessi, decidono di affrontare un viaggio in auto attraverso il territorio meno battuto d’America, percorrendo circa 3.000 miglia. Ma non importa quanto Maren e Lee fuggano dal loro passato problematico, si ritroveranno sempre allo stesso punto, schiavi delle loro radici e abitudini.

Bones And All in streaming

Ormai il film è impossibile da trovare al cinema, avendo fatto il suo debutto a fine novembre, quindi in molti stanno aspettando di poterlo vedere per la prima volta o poterlo rivedere a ripetizione comodamente dal proprio divano e finalmente questo sogno sta per diventare realtà.

Per quanto riguarda l’arrivo del film di successo di Guadagnino in streaming, è stata confermata una data di uscita e una piattaforma per l’Italia, Bones And All arriverà su Sky Cinema e NOW il 27 marzo.

In altri Paesi ha già fatto il suo debutto su Amazon Prime Video nel mese di dicembre nella sezione a noleggio, quindi era solo questione di tempo prima che venisse distribuito anche da noi, ma avevamo ancora il dubbio su dove, adesso abbiamo la conferma.

Chiamami Timothée Chalamet

Se volete vare un salto nel passato, invece, su Netflix potete trovare il grande esodio di Chalamet con il film di successo Chiamami con il tuo nome. Il film è stato accolto sia da pubblico che dalla critica con grande calore, con punteggi molto alti sulle piattaforme più rinomate. Sempre su Netflix è possibile vedere anche Piccole donne, dove l’amato e giovanissimo attore interpreta Laurie e ovviamente l’imperdibile capolavoro di Denis Villeneuve, Dune.

Su Prime Video, invece, si possono vedere Lady Bird, Hostiles e Beautiful Boy due commedie imperdibili dolciamare, insomma nell’attesa di Bones and All è possibile fare una bella abbuffata di Chalamet. Se volete conoscere i film imperdibili in cui compare Timothée Chalamet a questo link trovate l’articolo che state cercando.