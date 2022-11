Timotheé Chalamet: 10 film imperdibili che hanno segnato la sua carriera

Timothée Chalamet è una delle giovani star più brillanti di Hollywood e ha già partecipato a numerosi successi di pubblico e di critica, non ultimo il film di Luca Guadagnino Bones And All.

Da Wakanda Forever a The Fabelmans, il mese di novembre è ricco di film bellissimi per cui i fan non vedono l’ora di andare al cinema. Tra le pellicole troviamo anche il film romantico-horror Bones and All.

Uno dei protagonisti è proprio Timotheé Chalamet, che interpreta un cannibale, il film è già diventato uno dei più visti di Chalamet, dato che il giovane attore ha rapidamente costruito una filmografia davvero impressionante. È considerato uno dei migliori giovani talenti del panorama cinematografico del momento, con un gran numero di pellicole sulle spalle nonostante la giovane età.

Per chi ancora non avesse visto tutta la sua filmografia, ecco i 10 film (su 24) di Timotheé Chalamet da non perdere per capire il suo successo.

Hostiles (2017) Prime Video

Hostiles è un film del 2017 in cui Chalamet condivide lo schermo con le leggende Christian Bale, Rosamund Pike e Jesse Plemons.

Il 2017 sembrava essere l’anno di Chalamet, visto che in quel periodo sono usciti diversi film.

Non era un vero e proprio protagonista nella pellicola, anzi è più in secondo piano, dato che la maggior parte del tempo sullo schermo è occupato dalle star più importanti, ma la rappresentazione che fa di un soldato semplice e riservato è estremamente convincente e fa desiderare allo spettatore che abbia un ruolo più ampio.

The French Dispatch (2021) Disney+

The French Dispatch di Wes Anderson è stato un film molto apprezzato dalla critica, ma il pubblico ha avuto delle riserve, nonostante tutto è stato come sempre un successo per il regista. La pellicola, in classico stile Anderson, vede Chalamet nei panni di uno studente che prende parte a una rivolta.

Non c’è da sorprendersi che questo film sia diviso in capitoli e abbia tre storie principali, con Chalamet protagonista di una di esse. L’attore è stato bravissimo, come al solito. Anderson è noto per utilizzare molti degli stessi attori e attrici nei suoi film, quindi forse Chalamet diventerà un punto fermo nelle pellicole di Wes Anderson che verranno?

Bones And All (2022) Attualmente solo al cinema

Il nuovo film di Chalamet è Bones and All e le prime recensioni sia da pubbliche che critica lo stanno esaltando. Essendo appena uscito in tutte le sale, i pareri arrivano per lo più da un pubblico che ha visto il film in anteprima ai festival cinematografici.

Questo film vede Chalamet tornare a collaborare con il regista di Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino, ha una storia unica che gli appassionati di cinema potrebbero non aver mai visto prima. Si tratta di un film romantico-horror incentrato su due cannibali, questo è il primo progetto fuori dagli schemi di Chalamet dopo Don’t Look Up del 2021, quindi i fan non stanno più nella pelle per vederlo di nuovo sul grande schermo.

Entergalactic (2022) Netflix

Entergalactic, uscito all’inizio dell’anno, ha ottenuto un buon risultato di critica, si tratta di un film prodotto e interpretato dall’attore-musicista Kid Cudi. Chalamet ha un ruolo di supporto e la storia segue il personaggio di Cudi, Jabari, mentre cerca di gestire il successo e le sue relazioni. Se il vostro obiettivo è Chalamet allora si rende necessario guardare il film in lingua originale, essendo un film animato.

La critica ha elogiato il suo lavoro nel prestare la voce al personaggio di Jimmy, quindi è probabile che gli verrà sicuramente chiesto di farne altri in futuro. Questa commedia romantica animata ha uno stile di animazione molto simile a quello di Spider-Man: Un nuovo universo, quindi se si apprezza il genere, probabilmente piacerà anche questo.

Beautiful Boy (2018) Amazon Prime

Beautiful Boy del 2018, ha ricevuto elogi per il modo in cui riesce a catturare accuratamente le conseguenze che la dipendenza può avere su una famiglia. Questo film ha davvero messo in mostra le capacità drammatiche di Chalamet, il suo dialogo emozionale, unito alla grande interpretazione di Steve Carrel, hanno fatto sentire il pubblico come se stesse davvero guardando una famiglia alle prese con il problema della dipendenza. Sicuramente il pubblico non rimarrà deluso durante la visione di questo film.

Lady Bird (2017) Amazon Prime

Lady Bird della A24 è stato un successo ed è stata anche la prima volta in cui Chalamet ha lavorato con le sue ormai consuete colleghe, Greta Gerwig e Saorise Ronan. In questo film ha un ruolo di supporto, ma non sembra affatto.

Il suo personaggio Kyle è così oscuro e misterioso al punto da rimanere impresso nella mente del pubblico per tutta la durata del film, interpreta questo personaggio in modo talmente misterioso che gli spettatori si chiedono addirittura se gli piaccia o gli sti antipatico.

Chiamami col tuo nome (2017) Netflix

Chiamami con il tuo nome è stato il film che ha regalato davvero il successo Timothée, portandolo a un’altro livello, guadagnandosi la stima e il rispetto dei colleghi, inoltre è stato un tripudio tra critica e pubblico. Questa storia d’amore ha affascinato il pubblico di tutto il mondo, inoltre c’è forse la sua scena più famosa, quando Chalamet decide di divertirsi un po’ con una pesca.

Per non parlare della brillante interpretazione nel ruolo di Elio, che gli è valsa la prima nomination all’Oscar e non sarà certo l’ultima, visto che è pronto a vincerne uno in futuro. Questo è stato sicuramente il momento in cui Chalamet è diventato famoso.

Dune (2021) Sky e NOW

Il Paul Atreides interpretato da Chalamet ha conquistato il pubblico, che adesso non vede l’ora di godersi il sequel. Il nuovo film di Dune ha conquistato il mondo, grazie anche al merito di Chalamet, la sua interpretazione è una delle migliori di tutti i film di Denis Villeneuve. La sua abilità unica di dare in modo che lo spettatore dimentichi di guardare l’attore e veda semplicemente Paul è straordinaria.

Piccole donne (2019) Netflix

L’adattamento del 2019 di Piccole donne di Greta Gerwig è un vero capolavoro. Chalamet recita sullo schermo insieme ad altre star di talento come Florence Pugh, Saorise Ronan, Emma Watson e Meryl Streep.

Per Chalamet si tratta della prima volta in un film d’epoca, uscendo dalla sua consueta sfera di competenza, è riuscito comunque nell’intento. I fan hanno apprezzato la decisione di scegliere Chalamet per il ruolo di Laurie, è impossibile non innamorarsi perdutamente di Timotheé in questo ruolo e se mi chiedesse di sposarlo… non esiterei. Questo personaggio ha dimostrato che Chalamet possiede le caratteristiche necessarie per diventare una grande star del cinema.

Interstellar (2014) Netflix

Interstellar ha raggiunto livelli altissimi di apprezzamento tra pubblico e critica, l’epopea spaziale di Christopher Nolan è riuscita a ottenere anche alcuni riconoscimenti importanti catturando l’interesse del pubblico su tematiche complesse come l’astrofisica, nonostante alcune evidenti incongruenze, ma è un film di fantascienza quindi è più che accettabile.

Il ruolo di Chalamet è piuttosto ridotto in quanto non ha molto tempo a disposizione sullo schermo. Lui stesso ha detto che credeva di avere un ruolo più importante, tuttavia, potrebbe attribuire a questa parte il merito di essere diventato così popolare, ogni appassionato di cinema (e non) ha visto questa pellicola.