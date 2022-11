Dune 2, le prime immagini grazie a Zendaya, vediamo il set ad Abu Dhabi

“Mandiamo amore da Arrakis”, la produzione di Dune: 2 è ben avviata, essendo iniziata a luglio.

Le riprese dell’attesissimo sequel dovrebbero svolgersi in diverse località, tra cui Budapest, la Giordania e l’Italia. Zendaya ha condiviso un dietro le quinte delle riprese ad Abu Dhabi, l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno sneak peek che mostra il pittoresco tramonto su Arrakis.

Arrakis, un mondo desertico immaginario, è una parte importante del film per la sua spezia, il più grande tesoro dell’universo di Dune. L’aspro pianeta è la casa del personaggio di Zendaya, una Fremen di nome Chani Kynes.

Le riprese del sequel sono iniziate a luglio di quest’anno a Budapest, in Ungheria, ci sono state anche riprese preliminari presso la tomba Brion progettata dall’architetto Carlo Scarpa ad Altivole, in Italia. Il primo film di Dune ha incassato 401 milioni di dollari al botteghino mondiale, nonostante sia stato uno dei primi film ad aprire le sale dopo la pandemia, ha vinto i premi Oscar per la fotografia, il montaggio, gli effetti visivi, il design della produzione, la colonna sonora e il sonoro, inoltre, è stato candidato per il premio al miglior film. Sulla scia del successo di Dune, il sequel è stato immediatamente annunciato.

Zendaya e il team sono ora impegnati nella lavorazione del film, ancora una volta in un paesaggio sabbioso, il suo ruolo nel primo film era solo di supporto, ma ora è pronta a diventare una co-protagonista in Dune: 2. L’attore protagonista Timothee Chalamet ha dichiarato a Variety: “Zendaya porterà con ancora piu’ forza quello che ha portato nel primo film, che è stato incredibile”.

Chalamet sarà co-protagonista insieme a Zendaya con Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica, Javier Bardem nel ruolo di Stilgar, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone Harkonnen e Dave Bautista nel ruolo della Bestia. Hanno confermato il loro ritorno anche Josh Brolin e Stephen McKinley.

I nuovi volti che si uniranno al cast sono la star di Elvis Austin Butler nel ruolo di Feyd-Rautha, Florence Pugh nel ruolo della Principessa Irulan, Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot e Souheila Yacoub nel ruolo del guerriero Fremen, Shishakli. Dune: 2 uscirà nelle sale italiane il 17 novembre 2023.

Ecco la sinossi ufficiale di Dune: 2

Questo film esplorerà il viaggio mitico di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, cerca di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.