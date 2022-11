The Northman arriva tra pochissimo in streaming, ecco dove vederlo

La bellezza incontra la brutalità dell’antico mondo norreno in The Northman, tra poco in streaming.

Se desiderate vedere un po’ di azione brutale con alle spalle la storia e l’umanità, guardate The Northman e rimarrete sbalorditi, richiamando alla mente i drammi più classici della letteratura e della storia: “Ti vendicherò, padre… ti salverò, madre… ti ucciderò, Fjolnir”. Questo mantra viene ripetuto a denti stretti da un muscoloso Norseman in uno dei film vichinghi più impressionanti e coinvolgenti mai realizzati, The Northman.

Scritto e diretto da Robert Eggers – regista di The Witch e The Lighthouse – questa brutale storia di onore e vendetta familiare è una rivisitazione più diretta dell’antico mito nordico che ha ispirato l’Amleto di Shakespeare. Non appena scoprirete dove guardare The Northman, vi ritroverete in un mondo primitivo dove la brutalità quasi animale incontra l’astuzia e la brama di vendetta.

L’onore della famiglia, le privazioni e la cruda umanità al suo livello più primitivo, combinati con una fotografia brillante e una miscela magistrale di realismo grintoso e soprannaturale, restituiscono un antico mondo ad una vita vivida direttamente sullo schermo del televisore.

La mitologia norrena, al centro della scena

Alexander Skarsgard, nato a Stoccolma ed ex membro delle forze armate svedesi, famoso per Zoolander e Generation Kill, si cala nei panni di Amleth, un principe guerriero pagano che viene venduto come schiavo dopo la brutale uccisione del padre. Amleth dedica il resto della sua vita a vendicare la morte del padre e a liberare la madre catturata.

Naturalmente, questo gli impone di mantenere una forma fisica di prim’ordine e di esibire per tutto il film i suoi addominali scolpiti, che in qualche modo rimangono attraenti anche quando sono sporchi di sangue, cervella e fango.

Nicole Kidman interpreta la madre catturata, la regina Gudrun, che Amleth ritiene abbia sopportato grandi difficoltà nel suo ruolo di prigioniera costretta a sposare l’assassino Fjolnir, da cui ha avuto un figlio, Gunnar. Una giovane veggente di nome Olga della Foresta delle Betulle – interpretata da Anya Taylor-Joy – rafforza la convinzione di Amleth che la strada della sua vita sia quella della vendetta e giura di usare la sua potente stregoneria per aiutarlo nella sua missione.

Le cose non sono sempre come sembrano e Amleth impara presto che le sue suggestioni infantili potrebbero non raccontare la storia completa degli eventi che hanno plasmato la sua vita e che potrebbero anche plasmare la sua morte e il suo percorso verso il Valhalla.

Dove guardare The Northman

The Northman ha ottenuto il plauso della critica per la splendida fotografia, gli ambienti interni meticolosamente dettagliati e l’incantevole colonna sonora, oltre che per le interpretazioni del cast, tra cui Nicole Kidman, Alexander Skarsgard e Ethan Hawke nel ruolo del re vichingo Aurvandill. Descritto dalla critica come un’epopea macabra e imperdibile per gli appassionati di storia vichinga, il film mescola violenza, gore e sete di sangue con scenari spettacolari, storia soprannaturale e drammi familiari disfunzionali con steroidi vichinghi.

Finalmente l’attesa è finita, per tutti quelli che non sono riusciti ad andare al cinema per vederlo e per tutti quelli che lo vogliono rivedere perché è uno spettacolo, The Northman arriva il 23 novembre su NOW e Sky.