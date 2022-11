Bones and All, ecco cosa mangia davvero Timothée Chalamet nelle scene di cannibalismo

Taylor Russell, co-protagonista di Timothée Chalamet in Bones and All, rivela cosa viene effettivamente mangiato nelle scene di cannibalismo del nuovo film di Luca Guadagnino.

Taylor Russell, co-protagonista di Bones and All, rivela cosa mangiavano lei e Timothée Chalamet nelle scene di cannibalismo del film. La pellicola, che arriverà nelle sale il 23 novembre, è adattata dall’omonimo romanzo del 2015 di Camille DeAngelis, incentrato su una coppia di giovani amanti cannibali che intraprendono un viaggio in auto. Russell e Chalamet guidano il cast del dramma on the road che comprende anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green e Jessica Harper.

Durante una recente intervista, la Russell ha rivelato esattamente come sono state realizzate le scene cruente di Bones and All. Anche se alcuni potrebbero pensare che la carne umana sia stata semplicemente sostituita da quella di un altro animale, come avviene di solito nei film di zombie, la Russell ha rivelato che il gore nel film era molto più dolce. Infatti, i loro orribili pasti erano in gran parte composti da una combinazione di “ciliegie al maraschino, cioccolato fondente e Fruit Roll-Ups”.

La stessa attrice ha raccontato, “Per una questione molto pratica, Luca disse che stavamo mangiando sciroppo di mais. Ma io so che non era così, perché ricordo che l’incredibile team degli effetti speciali e quello che si occupava di questo genere di cose mi hanno detto che si trattava di ciliegie al maraschino, cioccolato fondente e Fruit Roll-Ups. Se a va bene, bene. Se non vi piace, va bene lo stesso. Ma era molto dolce e più gustoso di qualsiasi altra cosa possiate immaginare”.

Bones and All potrebbe far guadagnare a Timothée Chalamet la prossima nomination agli Oscar?

Chalamet non riceve una nomination all’Oscar dalla sua interpretazione di Elio nel film romantico del 2017 Chiamami col tuo nome. Questo nonostante il fatto che ben quattro dei film in cui è apparso da allora siano stati nominati come miglior film, tra cui Piccole donne, Dune: Part One e Don’t Look Up.

Ad oggi, Bones and All sembra essere il prossimo film con maggiori probabilità di ottenere una nuova nomination come miglior attore protagonista.

Uno dei motivi principali è che Bones and All è la prima collaborazione dell’attore con il regista Luca Guadagnino dopo Chiamami col tuo nome, inoltre, non guasta il fatto che sia uno dei due attori principali.

In tutti i suoi precedenti film candidati, l’attore faceva parte di un grande ensemble, soprattutto nel caso di Don’t Look Up del 2021, che vedeva la partecipazione di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Tyler Perry, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Cate Blanchett, Meryl Streep e Rylance, co-protagonista di Bones and All di Chalamet.

Tuttavia, una nomination per Bones and All non è necessariamente una garanzia per Chalamet, deve affrontare una concorrenza agguerrita da parte dei primi classificati di quest’anno, tra cui Brendan Fraser per The Whale, un’interpretazione che gli è già valsa diverse standing ovation alle proiezioni di vari festival cinematografici.

Inoltre, dovrà vedersela con l’interpretazione di Austin Butler nel ruolo del protagonista del biopic musicale Elvis, con Colin Farrell in Gli spiriti dell’isola e con l’esordiente Gabriel LaBelle nel ruolo del protagonista del semi-autobiografico The Fabelmans di Steven Spielberg. Tuttavia, questa potente combinazione di regista e star non è da trascurare.