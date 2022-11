The Fabelmans, data di uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo sul film su Spielberg

Ammirate la magia della regia di uno dei più grandi maestri del cinema, The Fabelmans ci porta nella storia del suo protagonista in un gioco tra il dietro e il davanti la cinepresa.

Probabilmente non c’è cinefilo che non ami le opere di Steven Spielberg: da E.T. del 1982 a West Side Story del 2021, Spielberg ha regalato ai suoi fan e al pubblico di tutto il mondo una lunga serie di blockbuster, uno dopo l’altro. Ora abbiamo l’opportunità di approfondire la vita e il viaggio di uno dei registi più amati di Hollywood e di scoprire cosa lo ha spinto verso il magico mondo della settima arte.

Il suo ultimo progetto, The Fabelmans, è un’opera semi-autobiografica sulla sua infanzia e adolescenza, raccontata attraverso la lente di un giovane aspirante regista. Dramma di formazione, The Fabelmans racconta la crescita di un ragazzo, Sammy Fabelman, nell’Arizona del secondo dopoguerra, dove esplora e impara come i film abbiano il potere di mostrare la verità.

Nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli che si frappongono al suo cammino, Sammy si immerge nella sua passione e fa del cinema la sua vita.

Scritto, diretto e prodotto dallo stesso Spielberg, con Tony Kushner come co-sceneggiatore e co-produttore e Kristie Macosko Krieger come produttore, il film è dedicato ai genitori di Spielberg, Leah Adler e Arnold Spielberg.

Con una trama ricca di drammaticità e di emozioni, raccontata attraverso gli occhi di un giovane ambizioso, insieme a un cast stellare, The Fabelmans promette di essere un’altra pietra miliare del cinema, proprio come le altre opere iconiche di Spielberg. Per prepararvi a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile prima dell’uscita del film nelle sale questo inverno, ecco una guida completa con la data di uscita, la trama, il trailer, il cast e i personaggi.

Quando esce The Fabelmans? Data di uscita

The Fabelmans è stato presentato in anteprima al 47° Toronto International Film Festival il 10 settembre 2022. Per la sua anteprima nelle sale, il film uscirà l’11 novembre 2022, negli Stati Uniti. Mentre in Italia arriverà per le vacanze di Natale, il 22 dicembre 2022.

Abbiamo il trailer di Fabelmans

Invece di raccontare il trailer in dettaglio per The Fabelmans l’approccio migliore è la semplicità. Perché quando qualcosa appare tanto magico, bisogna vederlo con i propri occhi per capire cosa nasconde, il video di questo film ne è un ottimo esempio. Se i trailer sono indicativi del tipo di storie che si potranno incontrare, allora la clip di The Fabelmans è semplicemente straordinaria.

In parole povere, si tratta di un film che vi offrirà un’esperienza cinematografica completa servita su un piatto d’argento, con una storia toccante, una narrazione coinvolgente e un cast eccezionale. Guardate il trailer e preparatevi all’incredibile viaggio di un ragazzo che vede il mondo in un modo nuovo attraverso la sua telecamera. Questo film si sta rivelando uno dei più emozionanti del 2022, ecco cosa vi aspetta.

Qual è il background di The Fabelmans?

The Fabelmans è stato un progetto che ha appassionato Spielberg fin dal 1999, originariamente intitolato I’ll Be Home. Anni dopo, lo ha trasformato in realtà, ribattezzandolo The Fabelmans per raccontare la storia attraverso lo sguardo di un ragazzino tra la fine degli anni ’40 e gli anni ’50.

La storia, benché nata da un’idea di Spielberg, è co-scritta per lo schermo dal drammaturgo premio Pulitzer Tony Kushner (Angels in America). Kushner ha collaborato con Spielberg anche nei suoi precedenti progetti Munich, Lincoln e West Side Story, di cui ha curato anche la sceneggiatura.

Le riprese preliminari di The Fabelmans sono iniziate nell’ottobre 2020, nel bel mezzo del blocco dovuto alla pandemia Covid-19, e le riprese principali sono iniziate nel luglio 2021 a Los Angeles, mentre la pandemia era ancora in corso. Le musiche di The Fabelmans sono composte da John Williams, un vecchio amico di Spielberg, questo film segna il loro 29° progetto insieme.

Chi fa parte del cast di The Fabelmans?

La storia di una leggenda richiede un cast esaustivo e leggendario così è per The Fabelmans. I creatori hanno messo insieme un cast che vede Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Mateo Zoryon Francis-Deford, Seth Rogen, Judd Hirsch e Jeannie Berlin nei ruoli principali.

Si uniscono al cast anche Gabriel Bateman, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten, Oakes Fegley, Nicolas Cantu, Sophia Kopera, Chloe East e Birdie Borria, oltre a Kalama Epstein, Jan Hoag, Greg Grunberg, Brinly Marum, James Urbaniak, Chandler Lovelle e Alina Brace, in vari ruoli. Alla squadra si aggiunge il regista David Lynch, uno dei contemporanei di Spielberg, alla loro prima collaborazione, che interpreta il personaggio di John Ford.

LaBeller debutta nel ruolo del sedicenne Sammy Fabelman, il maggiore dei figli Fabelman, mentre Francis-Deford interpreta il ruolo di un Sammy più giovane. La Williams interpreta Mitzi Fabelman, madre di Sammy e abile pianista, mentre Dano è Burt, padre di Sammy, ingegnere informatico. Rogen interpreta Bennie Loewy, il migliore amico di Burt, collega e zio ad honorem dei ragazzi, Hirsch interpreta lo zio Boris, un lontano zio di Mitzi, e Berlin appare come la nonna paterna di Sammy. Le sorelle minori sono interpretate da Butters come Reggie, Karsten come Natalie e Kopera come Lisa.

Di cosa parla The Fabelmans?

The Fabelmans è essenzialmente una storia sulla crescita adolescenziale e potrebbe essere uno dei film di Steven Spielberg più sorprendenti che abbiamo visto. Liberamente ispirata agli anni della formazione dello stesso regista, la storia è un’interpretazione semi-fantascientifica di come egli sia diventato un cineasta. La sua storia prende vita attraverso gli occhi di un personaggio immaginario, Sammy Fabelman.

Sammy è un ragazzino che cresce in Arizona, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Vive con la madre, un’anima artistica che lo incoraggia sempre, il padre, ingegnere informatico e uomo pratico, nonchè tre sorelle minori. Durante una visita al cinema con la famiglia, la vita di Sammy cambia per sempre. Si lascia affascinare dall’arte cinematografica e si innamora dei film, iniziando a perseguirli a modo suo. I suoi sforzi non sono sempre incoraggiati dagli amici e dalla famiglia, ma lui persiste e continua ad affinare le sue capacità.

Il film cattura molti eventi e momenti della vita di Sammy durante l’infanzia e l’adolescenza che lo fanno innamorare dell’arte cinematografica e ci spiega perché la trova così magica. Nelle rivelazioni sulla vita, la sua passione lo aiuta a vedere in modo unico la verità, e questo fa la differenza per chi Sammy diventerà alla fine.