John Wick 4, è arrivato finalmente il trailer completo con il primo sguardo sul film

È stato ufficialmente rilasciato il primo trailer completo di John Wick: Chapter 4, che mostra il ritorno di Keanu Reeves nei panni del killer e lo scontro con Donnie Yen.

Il teaser descriveva il duello del sequel tra John Wick e un nuovo killer interpretato da Donnie Yen. Lionsgate ha ora rilasciato il primo trailer completo di John Wick 4 in vista della data di uscita del sequel, prevista per il 23 marzo 2023.

Cosa possiamo aspettarci da John Wick 4

Solitamente i film del franchise mantengono storie semplici, gli sceneggiatori di questa amatissima saga ormai hanno capito bene per cosa tornerà il pubblico al cinema, ovvero la molta dell’azione, sparatorie e conflitti difficili da risanare, quindi da questo nuovo capitolo ci si aspetta esattamente questo.

Anche se ormai siamo più che abituati alle sequenze d’azione del franchise di John Wick, non possiamo dare per scontato il fatto che il regista Chad Stahelski si impegni sempre ad alzare il livello delle coreografie in ogni capitolo. Il regista, gli stuntman e gli attori danno sempre il massimo, ma, come dimostra il trailer, il franchise continuerà a sorprenderci espandendo il proprio universo e facendo sì che Keanu Reeves prenda a calci tutti i deretani del pianeta.

È importante ricordare che Stahelski in passato è stato uno stuntman che ha lavorato come controfigura per Reeves nella trilogia di Matrix, e il suo passaggio alla regia lo ha portato al timone di titoli molto attesi come l’adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima e il reboot di Highlander. La sceneggiatura di John Wick: Chapter 4 è firmata da Shay Hatten (Army of the Dead) e Michael Finch (Hitman: Agent 47).

Dobbiamo ancora aspettare qualche mese per sapere come e dove finirà John Wick questa volta, ma sappiamo già quando rivedremo il personaggio. Keanu Reeves è stato confermato nel cast di Ballerina, il film spin-off diretto da Ana De Armas.

Considerando che il Continental Hotel farà parte della storia, è possibile che il personaggio della De Armas e John Wick si incrocino tra le mura dell’hotel per esperti assassini. La serie Continental, tuttavia, probabilmente non conterrà i volti più importanti del franchise, dato che si svolge negli anni ’70.