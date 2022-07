Il trailer ufficiale di John Wick 4 rivela il ritorno di Keanu Reeves nei panni dell’assassino in cerca di vendetta contro John Wick 4, arriva il trailer e troviamo Keanu Reeves in guerra con la Gran Tavola nel sequel d’azione.

Keanu Reeves è di nuovo in azione e sanguinario nel primo trailer di John Wick 4. Oltre a Reeves, il cast dell’ultimo capitolo del franchise d’azione vedrà il ritorno di Laurence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick. John Wick 4 introdurrà nel franchise anche alcuni veterani dell’azione, come Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada e Scott Adkins, oltre a Rina Sawayama, Bill Skarsgård e Clancy Brown.

Lo sviluppo del film è stato annunciato prima dell’uscita di John Wick: Chapter 3 – Parabellum, con la conferma da parte di Lionsgate del sequel dopo il successo del weekend di apertura, e di John Wick 5 poco dopo.

Sebbene inizialmente le riprese fossero programmate in parallelo, l’insorgere della pandemia COVID-19 e gli impegni di Reeves per le riprese di Matrix Resurrections hanno fatto sì che questi piani venissero accantonati e che ci si concentrasse esclusivamente sul quarto film. Le riprese di John Wick 4 sono iniziate a metà del 2021 in diversi Paesi e si sono concluse a ottobre.

Mentre il San Diego Comic-Con è in corso, Lionsgate ha rivelato il trailer ufficiale di John Wick 4, il video offre il primo assaggio del sequel d’azione: l’assassino di Reeves fa il suo ritorno e si imbarca nella sua nuova missione per affrontare la Tavola Alta.

Dato che i film del franchise mantengono generalmente storie semplici, il trailer di John Wick 4 sa per cosa il pubblico tornerà e mostra molta dell’azione che ci si aspetta dal sequel. Il filmato del trailer sembra essere simile a quello mostrato al CinemaCon dello scorso aprile, in cui l’assassino protagonista di Keanu Reeves si è cimentato con le abilità da samurai viste in John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, in particolare con l’uso del nunchaku nel nuovo film.

Uno degli aspetti più eccitanti del trailer di John Wick 4 è la rivelazione dei nuovi membri dell’alto consiglio con cui il protagonista Keanu Reeves andrà in guerra, ovvero i personaggi non rivelati di Bill Skarsgård e Donnie Yen.

L’attore di Pennywise ha molto tempo a disposizione nel trailer, il che potrebbe suggerire la sua importanza per la trama, come l’Adjudicator di Asia Kate Dillon in John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, mentre Yen sembra essere un membro di alto rango dell’alto consiglio e un temibile nemico per Wick.

Il pubblico dovrà tenere gli occhi aperti per un trailer completo di John Wick 4 in vista dell’uscita del film il 24 marzo 2023.