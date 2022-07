Asteroid City, rivelati i dettagli della trama del nuovo film di Wes Anderson

Sono stati rivelati i dettagli della trama dell’ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, che vedrà il suo cast d’insieme guardare le stelle.

Inizialmente tenuti sotto un piccolo velo di segretezza, sono stati rivelati i dettagli della trama del prossimo film di Wes Anderson, Asteroid City. Per il film, il regista si è riunito con Focus Features e Indian Paintbrush, che hanno precedentemente distribuito la sua storia di formazione e di crescita Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore.

Dopo l’ensemble già impressionante del suo precedente progetto, The French Dispatch, Anderson ne ha riunito uno ancora più imponente per Asteroid City, includendo nuove leve nella scuderia di Anderson, come Margot Robbie, Steve Carell, Rita Wilson e suo marito Tom Hanks.

Secondo un comunicato della Focus Features, la società definisce Asteroid City “una meditazione poetica sul significato della vita”. La trama riguarda la storia di un’immaginaria città americana nel deserto, intorno al 1955, e della sua convention Junior Stargazer, che riunisce studenti e genitori provenienti da tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo, svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora.

Sebbene sia ambientato in America, il film è stato girato a Chinchón, in Spagna, alle porte di Madrid, e ha concluso le riprese principali nel novembre 2021.

Anderson, nel frattempo, sta lavorando a un altro adattamento di Roald Dahl, Un gioco da ragazzi e altre storie, per Netflix, con Benedict Cumberbatch.

Considerato il suo precedente adattamento di Fantastic Mr. Fox e la sua passata collaborazione con Focus/Indian Paintbrush, sia Henry Sugar che Asteroid City sembrano rientrare nel lato più leggero e stravagante del lavoro di Anderson, come Moonrise Kingdom, e meno in quello più serio di I Tenenbaum.

In ogni caso, Asteroid City sarà sicuramente un’altra storia di estetica accurata, simile a una casa di bambole, e di personaggi dall’umorismo asciutto, ma profondamente feriti, per i quali Anderson è noto.