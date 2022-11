The Whale, il nuovo trailer ITA rivela il ruolo drammatico di Brendan Fraser

A24 rivela il primo trailer di The Whale, che offre uno sguardo approfondito sul ruolo di Brendan Fraser nel dramma psicologico di Darren Aronofsky.

Dopo le acclamate anteprime dei festival, è arrivato il trailer in italiano di The Whale, che offre il primo sguardo al ruolo del ritorno al grande schermo di Brendan Fraser. Nel film drammatico e psicologico, Fraser interpreta Charlie, un insegnante di inglese di mezza età che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente dopo averla lasciata con la madre per il suo amante gay, dalla cui morte è scaturito il suo malsano aumento di peso. Oltre a Fraser, il cast del film comprende Sadie Sink della serie Stranger Things, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins.

A un mese dall’uscita nelle sale dei festival, A24 ha rivelato il primo trailer, il video offre uno sguardo più approfondito sul ruolo del protagonista, Brendan Fraser, e le recensioni che lodano la sua interpretazione nel dramma psicologico di Darren Aronofsky.

The Whale è solo l’inizio della rinascita di Brendan Fraser

L’iniziale allontanamento di Fraser dall’industria cinematografica si è trasformata, per molti fan dell’attore, in una commovente storia di redenzione avvenuta nel corso degli ultimi sei anni. La star interprete dei film La Mummia ha precedentemente raccontato come la ragione principale della sua interruzione della recitazione sia stata una conseguenza combinata delle accuse di violenza sessuale nei confronti dell’ex presidente dell’Hollywood Foreign Press Association, al divorzio e alla morte di sua madre, che lo hanno fatto precipitare in una spirale di profonda depressione.

Fraser ha ricominciato a recitare in The Affair – Una relazione pericolosa di Showtime, prima di passare alla miniserie Trust – Il rapimento di Getty di Danny Boyle, in cui ha ricevuto critiche entusiastiche, e in seguito ha preso parte al film No Sudden Move di Steven Soderbergh.

Sebbene il suo ruolo di Cliff Steele in Doom Patrol della HBO Max sia stato accolto come un importante passo avanti, The Whale ha rapidamente guadagnato le prime pagine dei giornali come il grande ritorno cinematografico di Fraser non appena ha firmato il contratto per recitare nel film di Aronofsky.

Anche se alcuni hanno espresso dubbi sull’uso di protesi per rappresentare il suo personaggio in sovrappeso, la sua dedizione al ruolo è già stata apprezzata: alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il film ha ricevuto una standing ovation di sei minuti, che a sua volta ha portato a una replica commossa da parte di Fraser, un video diventato rapidamente virale.

Tutti, da Dwayne Johnson di La mummia il ritorno a Jeffrey Dean Morgan di Texas Rising al co-regista di Batgirl Adil El Arbi, hanno espresso il loro entusiasmo per la standing ovation di Fraser, e sembra probabile che The Whale sia solo l’inizio del suo ritorno, soprattutto perché il film sarà seguito da Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Brendan Fraser otterrà l’Oscar come miglior attore per The Whale?

Il più grande elemento di curiosità per molti è se Brendan Fraser porterà a casa l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in The Whale. Nonostante le polemiche sull’uso di una tuta per rappresentare l’obesità nel film, l’interpretazione di Fraser ha ricevuto elogi costanti durante le varie proiezioni ai festival, generando grande interesse per il ritorno in auge dell’attore, per il quale non solo si tratterebbe della prima nomination alla cerimonia, ma anche della prima vittoria.

Questo solo se dovesse superare gli altri candidati previsti, Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola, Austin Butler per Elvis, Bill Nighy per Living e Hugh Jackman per The Son. Fortunatamente, il pubblico non dovrà aspettare a lungo per giudicare, perché The Whale arriverà nelle sale il 9 dicembre.