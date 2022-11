Bones and All, ecco qual è il vero significato (non si tratta solo di cannibali)

Bones and All è una storia sui cannibali solo a livello superficiale, sotto questo aspetto presenta una bellissima storia d’amore ricca di significati profondi.

(Attenzione, l’articolo contiene spoiler su Bones And All.*)

Bones and All, a prima vista, è una storia cruenta sui cannibali, anche se il suo vero significato è estremamente profondo. Il film segue Maren (Taylor Russell) e Lee (Timothée Chalamet) durante un viaggio in auto nel Midwest, nel quale si innamorano e nel contempo mangiano persone per sopravvivere.

Tecnicamente, Bones and All rientra nel genere horror, ma nonostante l’aspetto sanguinolento e violento, si tratta di una storia d’amore. Il legame romantico tra Maren e Lee, unitamente ai loro percorsi di crescita e identità, è ciò che fa funzionare il film così bene.

Luca Guadagnino è riuscito a utilizzare l’orrore del cannibalismo come maschera per raccontare una storia di crescita giovanile con cui molte persone, soprattutto giovani, potrebbero identificarsi. Il 2022 è stato un anno importante per l’horror, ma una cosa che accomuna molti dei più grandi film del genere è che sono pieni di messaggi profondi, Bones and All non è da meno.

Il motivo per cui molte persone proveranno emozioni molto forti dopo aver visto una coppia di cannibali è perché il film parla in realtà di cosa significhi sentirsi diversi dagli altri e di quanto sia bello trovare qualcuno capace di comprendere.

Bones & All è una storia d’amore, non una storia sui cannibali

La combinazione di horror e romanticismo è un mix di generi che non si vede spesso, ma in questo caso funziona a meraviglia, perché l’horror è più che altro uno strumento stilistico che rende efficace la storia romantica. I protagonisti possono anche essere cannibali, ma la storia non ha nulla a che fare con il cannibalismo.

Chiamami col tuo nome era una storia d’amore concepita da Guadagnino con un approccio più diretto, raccontando una storia amorosa controversa ma di facile comprensione. Questa volta il regista usa il cannibalismo per rappresentare qualcosa che la società guarda dall’alto in basso, in modo che il pubblico possa capire che i due protagonisti sono diversi da tutti gli altri.

Per la maggior parte delle persone, una storia sui cannibali non potrebbe essere considerata come un’esperienza affine, tuttavia la maggior parte delle persone si sente diversa dal resto del mondo. Questo è il cuore pulsante del film: non che Maren e Lee siano cannibali, ma che si amino perché riescono a vedersi per quello che sono.

Questo è anche il motivo per cui il finale spezza il cuore a tanti, in quanto Maren che perde Lee, e lo mangia come ultimo gesto del loro amore reciproco, è estremamente potente quando si capisce cosa alimenta quell’amore.

Che cosa significa mangiare qualcuno “fino all’osso” (Bones and All)?

Il concetto di mangiare qualcuno “fino all’osso” è introdotto nel film da Jake, uno dei tanti personaggi cannibali di Bones and All. Michael Stuhlbarg interpreta Jake in modo fenomenale in questa scena, creando un’atmosfera estremamente inquietante. Descrive a Maren e Lee come Brad, con il quale sembra avere una relazione, non fosse in origine un mangiatore, ma lui lo ha convertito.

In seguito, dice a Maren e Lee che devono mangiare qualcuno “con tutte le ossa” e che questo avrà un effetto capace di cambiare la loro vita. Questo fa pensare che mangiare qualcuno in quel modo faccia parte della crescita, tuttavia “fino all’osso” potrebbe significare anche la storia d’amore raccontata nel film.

Nel corso di Bones and All, Maren e Lee si nascondono da tutti coloro che non sono cannibali. Prima di incontrare il giovane, Maren incontra Sully, la cui attrazione per lei viene confermata nel finale. Tuttavia, Maren non ricambia mai i sentimenti che Sully prova, al contrario, è estremamente cauta nei suoi confronti.

In compenso, però, si apre completamente con Lee e non ha nulla da nascondergli, ecco perché la prima volta che Maren mangia qualcuno “fino all’osso” (Bones and All) avviene alla fine del film, proprio quando mangia Lee.

“Bones and all” suona molto simile all’espressione inglese “warts and all” (nel bene e nel male), riferita a tutte le qualità di una persona, comprese quelle negative. Ciò significa che, in un contesto romantico, mangiare qualcuno “con tutte le ossa” potrebbe riferirsi alla condivisione dell’amore con una persona in cui entrambi i protagonisti si accettano completamente per quello che sono, proprio come Maren e Lee.

Il viaggio in auto di Bones & All riguarda in realtà soprattutto il tema dell’identità

Il viaggio in auto comincia con Maren alla ricerca di sua madre, tuttavia, si conclude con un epilogo difficile, quando la madre tenta di ucciderla. Per fortuna, il viaggio con Lee attraverso il Midwest degli Stati Uniti ha un significato molto più importante riguardo al senso del film. Non è la prima volta quest’anno che l’ambientazione di un film horror ha un significato importante.

Uno dei temi principali di Bones and All è l’identità, in particolare il modo in cui questi due giovani ragazzi stanno cercando di capire chi sono in questo mondo estremamente complicato. Il concetto di famiglia è molto importante per le loro identità, seppure per ragioni diverse, Maren sta compiendo un viaggio alla scoperta di se stessa per capire chi è veramente senza che suo padre faccia più parte della sua vita, e parte di questo processo consiste nel trovare un posto da chiamare casa.

Questa conquista viene raggiunta, almeno per un po’, quando lei e Lee si sistemano definitivamente verso la fine del film. Lee va costantemente a trovare la sorella più piccola a casa, è simbolico di come la casa sia sempre parte di una persona, che sia per la famiglia, per i ricordi, per i valori o per altri motivi.

D’altra parte, le ambientazioni del Midwest si collegano al messaggio universale che il film trasmette sull’identità, la relazione romantica tra Jake e Brad, insieme a una scena che mostra un rapporto sessuale tra Lee e un altro uomo, alludono al fatto che la storia sta cercando di inviare un messaggio sull’essere gay in America (e non solo).

Quest’anno i media hanno rappresentato in maniera massiccia le persone LGBTQ+, ma i messaggi di Bones and All possono essere rivolti a qualsiasi persona che sia stata discriminata.

Come già detto, sentirsi diversi dagli altri è una sensazione piuttosto universale, ma sapere che gli altri vedono qualcuno in modo diverso può portare quella persona a nascondere parti di sé. Come accennato in precedenza, sentirsi diversi comporta molti pregiudizi e spesso odio nei confronti delle comunità emarginate, una situazione riscontrabile in moltissime parti del mondo. Per questo motivo, l’ambientazione di Bones and All non è stata casuale.

Molte persone omosessuali si confrontano quotidianamente con la necessità di nascondere parti di sé, proprio come i cannibali del film, come molte altre persone della comunità LGBTQ+ ma anche di altre comunità.

Bones and All potrebbe risultare eccessivo per alcuni spettatori, ma è ben lontano da ciò che ci si aspetterebbe da un film sul cannibalismo. Mentre film come Fresh usano questo tema per creare un anti-romanzo, il film di Guadagnino è forse la storia più romantica dell’anno. La ricchezza tematica di Bones and All fa sì che gli spettatori possano cercare significati più profondi nelle trame della storia.