John Wick 4, ecco quanto dura il nuovo capitolo della saga | FOLLIA

John Wick 4 sta per arrivare nelle sale e una volta dentro dovrete rimanerci per un bel po’ di tempo, svelata la durata del quarto capitolo.

Potrebbe anche essere che il tempo a disposizione per John Wick, il famoso killer interpretato da Keanu Reeves, stia per scadere, quello che sappiamo per certo però è che il prossimo capitolo della serie dedicata all’azione folle e alle pistole facili non ha certo lesinato sul tempo per questa conclusione.

Si tratterà infatti della pellicola più lunga mai pubblicata dal franchise, lo stesso regista aveva anticipato qualche tempo fa che avremmo dovuto aspettarci il film più lungo mai visto di John Wick e ha mantenuto le promesse.

Ovviamente la notizia arriva in concomitanza con la settimana dedicata proprio alla saga dei pistoleri, la “Wick Week”, ci si aspettava che durante questi giorni venissero a galla informazioni e curiosità che i fan aspettano da lungo tempo, durante il Super Bowl appena passato abbiamo appreso la notizia, insieme a un nuovo video teaser mozzafiato. Adesso abbiamo anche la durata della pellicola.

Quanto dura John Wick 4?

L’ultima pellicola del franchise avrà una durata superiore agli altri tre film precedenti, è stato annunciato che John Wick: Chapter 4 durerà 2 ore e 49 minuti compresi i titoli di coda.

La trama è stata più o meno anticipata già dall’estate scorsa, il quarto capitolo vedrà il protagonista combattere faccia a faccia con gli avversari più pericolosi di sempre e la taglia che pende sulla sua testa è sempre più alta, Wick dovrà affrontare la guerra aperta con l’Alto Tavoliere a livello mondiale, verremo catapultati a New York a Parigi, da Osaka a Berlino dove andrà a caccia dei più importanti esponenti della malavita.

Dalle ultime immagini abbiamo potuto vedere quanto questo film sarà itinerante, con combattimenti non solo ad altissima intensità, ma anche nelle più disparate location.

John Wick segue la scia dei film lunghi

Soltanto lo scorso anno abbiamo avuto due campioni di incassi che non si sono certo tirati indietro dello spaventare il pubblico con un minutaggio importante, uno degli attesissimi della Marvel, Black Panther: Wakanda Forever si è presentato con i suoi 161 minuti, mentre The Batman è arrivato a durare ben 176 minuti, in entrambi i film quello che ha sbalordito sono state le incredibili scene d’azione.

Stahelski ha sicuramente in programma di alzare la posta in gioco per quanto riguarda le scene d’azione di John Wick, soprattutto se si pensa a quanto siano state già incredibili le prime immagini che sono state mostrate e se quello è solo l’antipasto, figuriamoci il dolce. Non c’è da stupirsi se quelle 2 ore e 49 minuti voleranno sul filo di un proiettile.

Quindi non ci resta che aspettare il 24 marzo 2023 per scoprire cosa succederà in John Wick: Capitolo 4, con un tempo così esteso potrebbe davvero accadere di tutto.