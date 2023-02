Moss & Freud: ecco chi interpreterà la supermodella e il famoso pittore nel nuovo film

Due star di tempi diversi per Moss & Freud di James Lucas.

Nel 2022 era arrivato l’annuncio di un film allora in sviluppo che avrebbe trattato di una imprevista collaborazione fra due grandi nomi di mondi molto distanti fra loro. È la storia dei britannici Kate Moss e Lucian Freud, lei supermodella, lui pittore. Ora abbiamo finalmente qualche dettaglio in più.

Kate Moss iniziò la sua scalata nel mondo della moda negli anni Novanta con una wave chiamata heroin chic, uno stile che riprendeva alcune caratteristiche visive legate all’abuso di eroina – occhiaie scure, fisico asciutto, carnagione pallida – e le rendeva, appunto, chic. Le modelle in questione, da Gia Carangi a Claudia Schiffer, cambiarono la visione popolare della supermodella che fino a quel momento era la norma.

Nel 2002, Kate Moss era incinta della sua primogenita Lila Grace e decide di cominciare una inaspettata collaborazione con Lucian Freud, nipote di Sigmund Freud e pittore famoso per uno stile a cavallo fra Surrealismo e realismo. L’idea era quella di realizzare un dipinto di Moss nel corso della sua gravidanza.

Il dipinto: Naked Portrait 2002

Kate Moss e Lucian Freud condivisero sessioni di pittura per quasi nove mesi, dando vita al dipinto Naked Portrait 2002, che nel febbraio 2005 sarà venduto all’asta per la cifra astronomica di 3 milioni e 920 mila sterline. L’opera ritrae Moss nuda, distesa su un letto e visibilmente in dolce attesa.

L’aspetto che il film di James Lucas vuole approfondire è proprio il rapporto fra i due che si è instaurato nel corso delle sessioni. Pare infatti che queste non siano iniziate nel migliore dei modi e che Moss e Freud avessero molti scontri. Col passare dei mesi però, i due hanno imparato a conoscersi ed hanno formato un fortissimo legame.

Il cast: Bamber e Jacobi nei panni del duo

Da poco sono stati svelati i nomi dei due attori che interpreteranno i protagonisti della vicenda. Kate Moss sarà interpretata da Ellie Bamber, recentemente impegnata in Willow, serie di Lucasfilm sequel dell’omonimo film del 1988 diretto da Ron Howard. Bamber è anche nei prodotti BBC The Serpent e I miserabili.

Ad interpretare Freud sarà invece Derek Jacobi, grande nome del mondo di cinema e teatro. Jacobi inizia la sua carriera sul palco e recita drammi dei migliori autori della storia, vincendo un Tony Award e ricevendo il titolo di “Sir” nel 1994. Davanti la macchina da presa ha partecipato a numerosissime serie (The Crown, Io Claudio imperatore, I miserabili) e lavorato con registi del calibro di Preminger, Altman e Scott.

Quando arriverà Moss & Freud?

Purtroppo, non c’è ancora una data d’uscita per Moss & Freud. Il film sarà diretto da James Lucas, al suo esordio in un lungometraggio ma vincitore Oscar nel 2015 per il miglior cortometraggio, The Phone Call.

Un fattore importante è la presenza di Kate Moss fra i produttori esecutivi del film. La celebrità si è espressa positivamente sul progetto e l’ha sostenuto dal principio, così come ha fatto il Lucian Freud Archive (il pittore è deceduto nel 2011). Moss & Freud parte da premesse interessanti e una base solida davanti e dietro la camera e noi non vediamo l’ora di saperne di più.