Junji Ito Maniac 2, data di uscita, trama, trailer e tutto quello che sappiamo finora

L’adattamento targato Netflix delle opere di Junji Ito Maniac è da poco disponibile e ha lasciato tutti con il desiderio di vedere adattate nuove opere dell’autore.

Così la domanda che ora tutti i fan delle opere del mangaka Junji Ito, ma anche di chi l’ha scoperto tramite questa serie, si stanno chiedendo è se vi sarà dunque una seconda stagione. La prima stagione di Junji Ito Maniac, serie anime prodotta da Netflix e adattamento di alcuni dei racconti del maestro dell’orrore giapponese, ha ottenuto un ottimo successo sia di pubblico che di critica.

Una prima stagione che presentava tutto ciò ci cui aveva bisogno per spaventare i suoi spettatori: dal macabro al grottesco riuscendo ad incutere timore, ansia, paura e anche ilarità quando necessario. Tutti ingredienti necessari per una riuscita prima stagione e che fanno ben sperare per la produzione di una seconda.

Nella prima serie venivano infatti adattate 20 storie per un totale di 12 episodi, ma le storie che hanno reso famoso l’autore sono molte di più e questo lascia così spazio a possibili nuove stagioni. Netflix avrebbe insomma a disposizione un serbatoio ancora ampio per produrre nuovi episodi dell’orrore per spaventare i suoi abbonati.

In arrivo la seconda stagione?

Per ora, tuttavia, non ci sono ancora notizie in merito ad una possibile seconda stagione. La serie è uscita da poco ed è probabile che Netflix voglia aspettare ancora un po’ prima di decidere se procedere con una seconda stagione o no. Non ci resta quindi che attendere nuove notizie su una possibile seconda stagione ma, nel frattempo, la vostra voglia di storie dell’orrore può essere soddisfatta in altro modo.

Altre storie horror su Netflix

Nell’attesa di sapere se Netflix produrrà una nuova stagione tratta dai racconti di Junji Ito vi sono altre serie disponibili, a sfondo horror, per impegnare l’attesa le quali sono sicuramente al livello di Junji Ito Maniac.

Se ciò che cercate è un prodotto dalle tematiche horror o thriller allora serie come High Rise Invasion, Devil Man Cry Baby e Trese faranno sicuramente per voi. Se quello che cercate è invece una serie che riesca ad essere ancora più macabra allora prodotti come Monster, Ju-On: Origins e The Promised Neverland sono ciò che di più adatto il servizio di streaming può offrire.

Ma anche anime non appartenenti prettamente al genere horror, come L’attacco dei giganti o Tokyo Ghoul, possono fare al caso vostro grazie ad alcuni dei loro elementi più macabri.