You 4, uscito il trailer della parte 2 e svela un lato particolare di Joe

Nel trailer di You 4 parte 2 vediamo Rhys costringere Joe a spingersi in abissi sempre più oscuri della sua essenza.

Sicuramente tutti i grandi appassionati della serie You non ci avranno messo molto a divorare i primi cinque episodi della quarta stagione prima parte, in attesa ossessiva che arrivi il 9 marzo per poter fare la seconda ‘strage’ di binge watching.

Per accontentare i più ansiosi, Netflix ha rilasciato un trailer dedicato proprio alla seconda attesissima parte e scopriamo che negli episodi che verranno Joe, interpretato da Penn Badgley, proseguirà la sua permanenza europea in modo da allontanarsi il più possibile dal suo passato. Nonostante i tentativi, ben presto la realtà arriverà come una doccia fredda e non potrà più sfuggire alle conseguenze delle sue azioni.

Dalle nuove immagini scopriamo l’evidenza della forte rivalità che c’è tra Joe e Rhys, interpretato da Ed Speleers, quest’ultimo ribadisce che sta solo cercando un amico, ma come abbiamo imparato bene da questa serie thriller, nessuno è chi dice di essere e Rhys non fa certo eccezione.

Il ruolo della new entry però è duplice e il trailer mostra come il suo personaggio rappresenti la nemesi di Joe, in quanto apparentemente fa tutto quello che gli pare ed è solito spargere cinismo su ogni frase che esce dalla sua bocca, sembra proprio essere il diavoletto della coscienza sulla spalla del protagonista, una figura per lui davvero scomoda.

Joe sarà in una fase di completo rifiuto

Sembra che la seconda parte della quarta stagione di You tiri fuori una parte del carattere di Joe a cui non so se siamo pronti, questo profondo momento introspettivo viene scatenato proprio da Rhys che con le sue parole lo trascinerà in uno spazio buio di rottura e completa negazione.

Lo sentiamo pronunciare una frase assurda, ovvero che “non è uno psicopatico spietato”, insomma quello che frulla nella sua mente è davvero confuso, ma Joe se ne sei convinto tu.

Quello ormai chiaro dalla quarta stagione è che Netflix sta trovando il modo per creare un nuovo arco di narrazione per Joe in cui sembra prevista la redenzione, scombinando completamente le carte in tavola, cambiando continente, cercando di vivere una vita ‘normale’ e addirittura trovandosi paradossalmente dall’altra parte della partita. Nei primi episodi diventa praticamente il detective che investiga sul caso del killer dei ricchi.

Una nuova vita per Joe, ma quale sarà?

Inoltre possiamo aspettarci che qualcosa di grosso possa succedere, visto che la showrunner Sera Gamble ha già parlato di alcune idee per una prossima quinta stagione, considerando come si sono svolte quelle precedenti, che hanno sempre dato nuova linfa alla storia, nulla più rimanere lineare nemmeno in questa occasione.

Per adesso non ci resta che goderci il nuovo trailer e aspettare pazientemente che arrivi il 9 marzo quando verrà rilasciata la seconda parte di You 4.