Grey’s Anatomy 19, le prime immagini dell’addio di Ellen Pompeo | EPOCALE

Ormai ci siamo, la fine dell’avventura di Ellen Pompeo in Grey’s Anatomy è arrivata e le nuove immagini lo dimostrano.

È arrivato il tanto atteso e tanto odiato momento dell’addio di Meredith Grey dalla serie che dalla stessa prende il nome, Grey’s Anatomy. La stagione 19 vedrà definitivamente l’indiscussa protagonista allontanarsi dallo show che le ha regalato la fama mondiale, l’episodio 7 sarà quello del saluto.

Dalla penna e mente geniale di Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy ha fatto il suo debutto per la prima volta nel 2005 e ancora oggi resta uno dei più longevi e amati medial drama in circolazione. Quello che lo ha reso grande, oltre alla sceneggiatura vincente e accattivante, è stato senza dubbio il cast, tra questi ovviamente ha sempre spiccato Ellen Pompeo.

Adesso, dopo essere stata madrina indiscussa della serie per ben 18 anni l’attrice ha deciso di dire il fatidico addio, che da qualche anno aleggiava, sia dalle sue dichiarazioni, sia per qualche scena che preparava i fan più accaniti all’ultimo saluto.

Le ultime immagini di Ellen Pompeo in Grey’s Anatomy

Sono uscite oggi le ultime immagini che vedono Ellen Pompeo nei panni della dottoressa Meredith Grey, l’episodio sette racconterà come i medici del Grey Sloan organizzeranno una festa per salutare la collega nel suo ultimo giorno di lavoro in quell’ospedale che per anni è stata la sua casa e la sua vita, sia nella seria, sia nella sua vita privata.

Sarà un addio sicuramente commovente, almeno così sembra dalle immagini trapelate, ma non è tutto, tra queste vediamo anche Jo (Camila Luddington) e Link (Chris Carmack) come accenno a quelle che potrebbero essere le future storyline, qualcosa dovrà cambiare senza la Pompeo.

Può sopravvivere Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo?

Una domanda da un milione di dollari, sicuramente la Pompeo è stata punto focale per ben 19 stagioni di Grey’s Anatomy, 19 anni di lavoro su questo personaggio che ormai è la sua seconda vita, in molti si sono chiesti se potesse esistere un futuro per la serie dopo il suo abbandono.

Attualmente non è ancora stato fatto accenno a una possibile stagione 20, questo mette già dei forti dubbi se verrà o meno rinnovata, ma non vuol dire che nei prossimi mesi non possa arrivare l’annuncio ufficiale, in caso dovesse proseguire la sua storia, sicuramente ha creato molti altri personaggi principali che possono essere centrali per prendere le redini della serie, come il dottor Jackson Avery di Jesse Williams, la dottoressa Addison Montgomery di Kate Walsh, solo per citarne alcuni.

Un altro fattore da non sottovalutare è che dopo l’uscita di scena di Meredith Grey, del cast originale rimarranno solamente due ‘superstiti’, ovvero Chandra Wilson nel ruolo della dottoressa Miranda Bailey e James Pickens Jr. nel ruolo del dottor Richard Webber.

Meredith Grey non verrà dimenticata mai

La certezza è che Meredith Grey è uno di quei personaggi che non verrà mai dimenticato, la stessa Ellen Pompeo, tra l’altro, ha fatto intendere che non sparirà del tutto dalla serie, ma con molta probabilità farà qualche altra comparsata in episodi futuri se questo dovesse essere rinnovato per altre stagioni.

Inoltre, anche se non la vedremo davanti alla cinepresa così spesso, la Pompeo resta produttrice esecutiva dello show, quindi avremo ancora il suo tocco, forse questo sarà solo un arrivederci.