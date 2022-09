Grey’s Anatomy 19, un nuovo video svela i tirocinanti della prossima stagione

Grey’s Anatomy 19 presenta una serie di nuovi specializzandi che faranno il loro ingresso nella fortunata serie.

In vista dell’attesa 19esima stagione, Grey’s Anatomy ha pubblicato un video di presentazione del nuovo gruppo di specializzandi in chirurgia che appariranno nella prossima stagione.

La clip inizia con Meredith Grey che fa un giro tra il gruppo di nuovi specializzandi e dice loro: “Congratulazioni, ce l’avete fatta. Siete qui. Con questa attrezzatura salverete delle vite e le farete finire”. Con una posta in gioco così alta, il video ci rivela che questi specializzandi sono “diamanti grezzi”, che non sono stati accettati altrove ma a cui è stata data una seconda possibilità di dimostrare le proprie capacità al Grey Sloan.

Nella seconda metà del video, i nuovi attori presentano le personalità dei loro personaggi e le sfide che dovranno affrontare. C’è Simone Griffith, che l’attrice Alexis Floyd descrive nello sneak peek come portatrice di “un legame molto concreto ma emotivo con il suo lavoro”.

Poi c’è Jules Millin, interpretata da Adelaide Kane, che ha un passato suggestivo con il dottor Atticus Lincoln. La Kane descrive Jules come “un po’ prepotente, un po’ impulsiva”, ma aggiunge anche che è “molto gentile”.

Niko Terho presenta il suo personaggio, Lucas Adams, dicendo che è “la pecora nera della sua famiglia e la sua famiglia ha molto successo. Sta cercando di dimostrare che merita di essere lì”.

“Blue” Benson Kwan, interpretato da Harry Shum Jr, è il più ambizioso del gruppo, descritto da Shum come “molto competitivo” e “interessato a essere il numero 1”. Infine, c’è Mika Yasuda, interpretata da Midori Francis, che è il clown del gruppo. “Mika è una burlona e le piace far ridere la gente”, spiega Midori, “A volte il suo senso dell’umorismo la mette nei guai”.

Il video ci fa capire che Meredith è tornata in buoni rapporti con Nick (Scott Speedman) dopo il loro litigio nella 18ª stagione. Inoltre, lascia intendere che gli spettatori possono aspettarsi il ritorno di alcuni volti familiari, tra cui Bailey, Owen, Teddy e, naturalmente, Meredith Grey.

“Una seconda possibilità è un tema importante in questa stagione sia per gli specializzandi sia per molti dei personaggi che già conoscete e amate”, ha dichiarato Floyd. Per quanto riguarda ciò che i fan devono aspettarsi dalla diciannovesima stagione, Francis dice che “i fan devono aspettarsi tutte le cose che amano dello show, ma con un’esplosione di novità”.

Il medical drama di lunga durata della ABC è incentrato sulle vite di specializzandi, tirocinanti e medici di ruolo che si trovano a bilanciare la loro vita professionale e privata e a gestire complesse relazioni personali. Il titolo della serie è un riferimento a “Grays Anatomy”, un classico testo di medicina e anatomia scritto da Henry Gray e pubblicato a Londra nel 1858.

La 19ª stagione di Grey’s Anatomy debutterà il 6 ottobre alle 21.00 sulla ABC. per quanto riguarda l’uscita della stagione 19 in Italia non abbiamo ancora una data certa, sicuramente sarà sempre in autunno e arriverà su su Star di Disney+, visto che la piattaforma ha acquistato i diritti già dalla stagione 17.