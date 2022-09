Moon Knight 2, Mohamed Diab e Oscar Isaac lasciano intendere che la seconda stagione è in arrivo

Sembra ormai confermato il ritorno sullo schermo di uno degli eroi dei MCU tra i più controversi e amati, Moon Knight 2 sembra in fase di preparazione.

Dopo l’importante cliffhanger alla fine della prima stagione della serie Marvel Moon Knight, sembrava ormai certo il ritorno sugli schermi televisivi di Marc Spector/Stephen Grant (Oscar Isaac). L’introduzione di un nuovo alter ego per il protagonista ha aperto la porta a molte possibilità di continuare questa storia e potenzialmente di collegarla al più ampio MCU.

Fortunatamente, per i fan della serie, sembra che ci sarà una seconda uscita per il personaggio. Anche se non è stato confermato ufficialmente, Isaac è apparso su un TikTok di Mohammed Diab in cui lascia intendere che una seconda stagione è in lavorazione su Disney+.

Nel TikTok i due si chiedono se Moon Knight avrà o meno una seconda stagione e Isaac risponde: “Perché altrimenti saremmo al Cairo?”. Anche Diab ha condiviso il TikTok su Twitter, dando apparentemente ragione all’idea. Se è vero che la serie sta tornando, questo va contro tutto ciò che è stato detto finora al di fuori dell’universo della serie stessa.

In un articolo di Variety si legge che Isaac non ha un contratto a lungo termine per continuare a comparire nel MCU, il che significa che sarebbe necessario un nuovo accordo, probabilmente con un aumento di stipendio dopo le recensioni entusiastiche ricevute dal debutto della serie. Non ha mai garantito che Isaac non sarebbe potuto tornare, ma ha lasciato intendere che non era destinato a diventare un personaggio fisso del MCU.

Inoltre, la serie non ha mai ricevuto dalla Disney la stessa attenzione che hanno ricevuto show precedenti come WandaVision e Loki. Tutto ciò che è stato indicato finora nella timeline della Marvel per il futuro sembra incentrato su serie che ruotano specificamente attorno a personaggi che appaiono nel MCU.

È del tutto possibile che una nuova stagione si inserisca in uno degli spazi vuoti dell’imminente Fase 6 del MCU, mettendo Moon Knight sulla buona strada per unirsi al più ampio MCU.

Moon Knight si è conclusa a maggio e ha seguito Marc Spector/Stephen Grant, due alter ego molto diversi tra loro, coinvolti in un mistero più ampio che riguarda gli dei dell’Egitto. La serie ha come protagonista anche May Calamawy nel ruolo di Layla El-Faouly, alias Scarabeo Scarlatto.

Nonostante la presenza sullo schermo di un supereroe già affermato, la serie nel suo complesso è stata accolta positivamente, ottenendo un punteggio di pubblico del 91%. In contrasto con molte altre proprietà della Marvel, ha aggiunto un livello di intrigo e grinta al catalogo di supereroi di Disney+, il tutto sostenuto da una potente interpretazione di Isaac che ha saputo cogliere le varie differenze tra Marc e Stephen.

Al momento non ci sono conferme da parte della Disney, ma guardando il video sembra proprio che Isaac stia confermando il suo ritorno al Cairo per indossare di nuovo i panni di Moon Knight.