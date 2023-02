Lockwood & Co.: lo show acchiappa-fantasmi Netflix | Guida al cast e ai personaggi

Sono iniziate le avventure dei cacciatori di fantasmi della Lockwood & Co.

Lockwood & Co. è una serie britannica che segue la caccia ai fantasmi della piccola agenzia chiamata proprio Lockwood & Co. di base a Londra. Disponibile su Netflix, la serie è stata ideata da Joe Cornish, comico del duo Adam e Joe che vanta collaborazioni anche con Edgar Wright e Steven Moffat.

La sua ultima fatica è questo adattamento dell’omonima saga di romanzi dell’autore Jonathan Stroud, composta da cinque libri indirizzati ad un pubblico giovane-adulto. Sono 8 gli episodi rilasciati per la prima stagione e sono tutti disponibili sulla piattaforma produttrice. Ecco cos’è Lockwood & Co.

Il cast di Lockwood & Co.

Chi sono i protagonisti di Lockwood & Co.? La saga prende il titolo dall’agenzia inglese di caccia ai fantasmi fondata dal giovane Anthony Lockwood e che è composta oltre a lui dai due amici Lucy Carlyle e George Karim. Nel mondo paranormale di Lockwood & Co. infatti, spiriti e fantasmi di ogni tipo si sono manifestati, generando caos e disordini.

Anthony, Lucy e George condividono un importante fattore, ovvero la loro età. I giovani infatti hanno poteri che consentono di individuare o interagire con gli spiriti, rendendoli degli agenti molto ricercati e dando vita ad una competizione fra agenzie molto agguerrita.

Anthony Lockwood è interpretato da Cameron Chapman, esordiente in ruoli di un certo livello e quindi privo di un curriculum di spessore. Chapman deve interpretare un personaggio che, nonostante la giovane età, è guidato da una forte ambizione e determinazione nel risolvere i casi presi in carico.

Ruby Stokes sarà Lucy Carlyle, una ragazza che si trasferisce a Londra per sfruttare le proprie abilità e fare carriera, solo per finire a lavorare nella piccola Lockwood & Co. Stokes ha recitato nei film Una, Rocks e A Banquet, oltre che avere un ruolo nella serie Netflix Bridgerton come Francesca Bridgerton.

Il terzo membro, George Karim (Cubbins nei libri) è interpretato da Ali Hadji-Heshmati. George è la mente dell’agenzia, il ricercatore e lo stratega. Il suo focus, più che l’azione, è la scoperta e lo studio dei fenomeni paranormali.

Gli altri personaggi di Lockwood & Co.

Uno show sul paranormale non può escludere personaggi paranormali. Troviamo fantasmi di ogni tipo, primo su tutti Annabel Ward, uno spirito vendicativo col quale la Lockwood & Co. troverà uno strano legame; o Teschio, una creatura rubata all’agenzia rivale Fittes che alterna aiuto e scherno nei confronti dei protagonisti.

La Fittes Agency rappresenta la concorrente numero uno della Lockwood & Co., capitanata da Penelope Fittes (Morven Christie). Le due organizzazioni sapranno mettere da parte l’astio quando si tratta di risolvere casi legati ai tanto temuti fantasmi.

Lockwood & Co. colora l’ambientazione londinese con tinte sovrannaturali leggere, ed è lo show per voi se cercate avventure paranormali con un contorno di dinamiche giovanili.