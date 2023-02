Lupin Parte 3: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto ciò devi sapere sul ritorno dello show

La terza parte dello show Lupin sta per tornare su Netflix.

Nel 2021 Netflix aveva ospitato Lupin Parte 1 e Parte 2, una serie francese prodotta dalla Gaumont e ideata da George Kay e François Uzan. Lupin è un libero adattamento del celebre ladro gentiluomo Arsenio Lupin, personaggio creato dalla penna di Maurice Leblanc e poi rinato a nuova vita grazie al manga Lupin III di Monkey Punch.

Il Lupin di Netflix si chiama Assane Diop e, dopo aver assistito al suicidio del padre a causa di una ingiusta accusa di furto mossa dal ricco Hubert Pellegrini, decide di diventare un ladro ispirato dal libro Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, lasciatogli dal padre. Diventato adulto, Assane si appresta a compiere la sua vendetta verso la famiglia Pellegrini.

Le prime due Parti avevano collezionato milioni di visualizzazioni, rendendo Lupin uno degli show più visti su Netflix al suo debutto – dopo Bridgerton – e lo show non inglese più visto in assoluto. Ma con la missione di vendetta compiuta, qual è il destino di Assane Diop?

Il trailer di Lupin Parte 3 ci svela parte della trama

Un trailer di settembre ci mostra Assane alle prese con le conseguenze della sua vendetta. È diventato il ladro più famoso e ricercato della Francia ma nessuno può rintracciarlo, ed il suo volto tappezza i muri di Parigi. A causa del pericolo che si porta dietro, Assane ha infatti abbandonato la famiglia e si nasconde agli occhi del mondo.

La distanza dalla famiglia è però una sofferenza ancor più grande della sua reputazione, così Assane decide di riavvicinarsi a sua moglie e suo figlio e scappare dalla Francia con loro.

Il cast di Lupin Parte 3

A guidare il cast si conferma Omar Sy nei panni di Assane Diop, ruolo per il quale ha ricevuto svariati premi. Sy ha recitato in Quasi amici – Intouchables, X-Men – Giorni di un futuro passato e i grandi incassi Jurassic World e Jurassic World – Il dominio.

I familiari di Lupin sono interpretati da Ludivine Sagnier ed Etan Simon, rispettivamente la moglie Claire ed il figlio Raoul. Sagnier ha cominciato la sua carriera con Alain Resnais in Voglio tornare a casa! ed ha poi recitato in film come Swimming Pool e La Petite Lili.

Gli altri membri del cast confermati sono altri personaggi già visti in Lupin, da suoi amici a poliziotti che hanno indagato sul suo colpo al Louvre. È quindi probabile che le azioni di Assane che gli hanno consentito di vendicare il padre saranno ancora rilevanti e non gli daranno tregua mentre cerca di fuggire con la propria famiglia.

Quando arriverà Lupin Parte 3?

La nuova stagione di Lupin non ha ancora una data ufficiale di distribuzione. Per seguire le nuove storie di Assane c’è quindi ancora da aspettare pazientemente.