The Boys 4: di chi è il sangue che ricopre Hughie? | La foto del dietro le quinte

Hughie come non l’abbiamo visto finora nella quarta stagione di The Boys.

The Boys è senza dubbio una delle serie più amate degli ultimi anni. La serie ha debuttato nel 2019 e da allora ha conquistato critica e pubblico grazie al suo approccio al mondo dei supereroi sporco e violento, in completo contrasto con gli universi cinematografici di Marvel e DC Comics.

The Boys è originariamente un fumetto scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson e dipinge un mondo in cui i supereroi sono diventati così potenti e indisputabili che sfruttano questa posizione per calpestare i più deboli e dare libero sfogo a qualsiasi desiderio.

Tutto questo accade però dietro le quinte, mentre la loro immagine pubblica è gestita e mantenuta pulita dall’agenzia Vought American. La CIA decide quindi di creare un gruppo chiamato “The Boys” per tenere sotto controllo quegli eroi che sorpassano i limiti e, eventualmente, eliminarli.

The Boys su Twitter ci mostra uno Hughie particolare

Uno dei membri dei Boys è Hughie Campbell (Jack Quaid), unitosi al gruppo della CIA dopo che uno dei Sette – i supereroi più famosi d’America – uccide accidentalmente la sua ragazza. Dall’account Twitter ufficiale della serie arriva una foto di Quaid che sembrerebbe un selfie post-riprese in cui vediamo il personaggio coperto di sangue sul volto e sui vestiti.

Hughie è cambiato molto a causa dell’influenza di Billy Butcher (Karl Urban) ed è diventato progressivamente più violento, quindi ci aspettiamo uno scontro particolarmente cruento nella stagione in arrivo che giustifichi il post. La didascalia recita: “Nella S4 Hughie ha un nuovo look. Prima d’ora non si era mai visto coperto di sangue”.

Di certo non stupisce vedere scene cruente in The Boys, ma sappiamo da Jessie Usher, interprete di A-Train, che questa avrà un livello di violenza ancor più elevato.

La quarta stagione di The Boys: cast e data di uscita

Ci sono già svariati nomi che si sono aggiunti ai ranghi dei supereroi per The Boys 4. Valorie Curry sarà Firecracker (o Petardo), mentre Susan Heyward vestirà i panni di Sister Sage. Curry ha partecipato a svariate serie fra cui The Following e House of Lies; Heyward ha partecipato invece a Orange Is The New Black e al tanto rimpianto Vinyl.

Simon Pegg tornerà nel ruolo di Hugh Campbell Sr., padre di Hughie. Pegg è stato l’ispirazione estetica per lo Hughie del fumetto e avrebbe dovuto interpretare quel ruolo prima che alcuni problemi di produzione lo fecero slittare a Quaid. Vedremo anche la madre di Hughie, interpretata da Rosemarie DeWitt.

Quando vedremo The Boys 4

La tanto attesa quarta stagione di The Boys non ha ancora una data ufficiale, ma recentemente il produttore esecutivo Seth Rogen ne ha parlato in un’intervista definendosi “scioccato” (chiaramente in positivo) del lavoro fatto da tutto il team di The Boys.