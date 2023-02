The White Lotus 3, pare proprio che sarà girata a in Giappone, ecco dove

Una fonte vicina a Mike White ha fatto una vera e propria rivelazione scottante sulla terza stagione di The White Lotus.

Al momento non abbiamo ancora tante informazioni su The White Lotus 3, non conosciamo i nomi del cast e la sceneggiatura è assolutamente top secret, quello che però è trapelato è forse uno dei dettagli più curiosi di tutta la serie di successo, ovvero dove verrà ambientata.

Dopo l’ultima stagione che ci ha portato in Sicilia nella splendida Taormina dove tra intrighi, tradimenti, thriller e perdite devastanti, ne sono successe di tutti i colori, siamo pronti per spostarci in un altro continente dalle atmosfere misteriose, voliamo verso l’Asia e più precisamente in Giappone. Così ha anticipato un fonte vicina al creatore di The White Lotus.

Ci sono ancora molti misteri che aleggiano sulla serie di successo della HBO, nell’ultimo ‘viaggio’ abbiamo detto addio a uno dei personaggi preferiti, Tanya, una presenza che probabilmente sarà difficile da sostituire, inoltre alcuni intrighi restano sempre un po’ nell’ombra, quasi a voler lasciare una scia di perversione. Sicuramente gli scandali sessuali sono fonte di grande interesse per la serie, ma anche la location non è da meno.

L’importanza della location di The White Lotus

La prima stagione ci ha fatto sognare paradisi tropicali facendoci volare a Maui alle Hawaii, uscivamo da un periodo durissimo di lockdown dove viaggiare era fuori discussione e vedere quei luoghi da sogno ci ha scaldato il cuore sognando il momento in cui avremmo potuto tornare a vivere.

La seconda stagione invece è arrivata a casa nostra, la Sicilia, terra di storia, cultura, paesaggio e un mare da svenimento, siamo passati attraverso palazzi lussureggianti in stile rinascimentale a trattorie cittadine con ottimo cibo e vino, sembrava quasi una vacanza già vissuta (omicidi a parte).

Proprio questa parte della serie, in cui scopriamo terre conosciute o sconosciute, capaci di sfoggiare il massimo del loro splendore nonostante gli accadimenti spesso orrorifici, è parte del cuore pulsante e il pubblico non è mai sazio di scoprire dove ci sposteremo nella prossima avventura.

The White Lotus vola oltreoceano

Una fonte vicina a Mike White ha rivelato “Mike vuole davvero ambientarlo in Giappone. Sta cercando di organizzarsi. Potrebbe non funzionare, ma sicuramente sarà in Asia”, ma questo non è stato l’unico indizio sulla prossima meta, infatti è stato proprio lo stesso White, dopo il finale della seconda stagione, a strizzare l’occhio all’idea dicendo, “Penso che la terza stagione potrebbe essere una sorta di visione satirica e divertente sulla morte, la religione e la spiritualità orientale”.

Nelle ultime ore anche Johnny Knoxville si è fatto sfuggire uno spoiler bello grosso, proprio parlando della possibilità di prendere parte al progetto di White ha detto, “Scherzi? Mike White è un mio caro amico. Io e lui siamo stati a Tokyo insieme. Penso che sia dove il prossimo… oh, non voglio rivelare nulla. Anzi dopo che è finita questa intervista lo chiamo”.

Inoltre, alla première durante un’intervista aveva detto, riguardo a uno dei personaggi, “forse non si può andare in Giappone senza di lei”. A questo punto se davvero la terza stagione dovesse essere girata in Giappone è possibile iniziare a ipotizzare quale degli alberghi di lusso possa essere il prossimo set.

Prima di tutto è bene specificare che c’è una catena alberghiera molto nota e di altissimo livello che sia per la prima stagione, sia per la seconda, si è resa disponibile per ospitare tutta la troupe di The White Lotus, nel primo caso essendo in piena Pandemia quando è stat girata, l’albergo aveva spazio a sufficienza e praticamente nessun ospite, quindi è stata quasi una manna, un modo anche per rilanciare il turisimo.

Il trend è piaciuto, così la stessa catena ha ospitato anche la seconda stagione, si tratta del Four Seasons, quindi avendo questa informazione fondamentale e pensando a una struttura che possa avere spazi sufficienti per ospitare una troupe hollywoodiana immersa in una cornice suggestiva, tra le opzioni ne spicca una su tutte e si trova proprio a Kyoto.

Il Four Seasons di Kyoto dispone di ben 110 camere e suite, inoltre nella città vi sono moltissimi santuari e la cultura delle geishe si respira ad ogni angolo, è come immergersi nella storia del Giappone, essendo anche una meta molto gettonata potrebbe essere la scelta più azzeccata.

Al momento non sono ancora trapelate delle conferme ufficiali su The White Lotus 3, ma se gli indizi rilasciati hanno delle fondamenta, allora potremmo non esserci andati troppo lontani, per ora ovviamente sono solo ipotesi, aspettiamo di conoscere più dettagli.