The Glory 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La vendetta si fa attendere ancora, tutto quello che sappiamo su The Glory 2.

(ATTENZIONE *Seguiranno spoiler su The Glory*)

Arrivati all’episodio finale della prima stagione tutti ci siamo chiesti “sì… ma dov’è la vera vendetta?”. È giusto dire che più la attendiamo più essa sarà spietata ed efficace, ma quanto ancora dovremo celare il nostro desiderio di vedere la rivalsa di Moon Dong-eun (Song Hye-kyo) compiersi, prima che da un piatto da servire freddo…la vendetta diventi un piatto che invece non si desidera più?

Molto presto, perché nei prossimi episodi verrà fatta sempre più pressione sui viscidi amici della cattiva Yeon-jin (Lim Ji-Yeon), per la quale sarà previsto un presagio di grandi sventure, dandoci le prime vere soddisfazioni.

Quando potremo gustarci la stagione 2 di The Glory?

La seconda stagione sarà ufficialmente disponibile su Netflix a partire dal 10 marzo 2023, come annunciato dal colosso mondiale delle serie tv stesso.

Durante la prima stagione abbiamo visto come, tramite una serie di flashback estremamente contorti, la protagonista Dong-eun desideri profondamente che i suoi bulli vivano una vita infernale, e che soffrano quanto ha dovuto soffrire lei per mano loro.

Seppure ciò che finora è stato rivelato sia sempre stato tenuti sotto un certo alone di mistero e suspense, possiamo sperare che finalmente verremo senza dubbio allietati da un dolce finale, che vedrà Yeo-jeong fare finalmente parte nel piano di Dong-eun, prendendo le redini della situazione senza restare a guardare.

The Glory stagione 2 trailer: c’è un trailer per la seconda parte?

Certamente sì!

Il teaser trailer già disponibile per la seconda stagione ci da un sacco di informazioni utili per iniziare a capire di cosa si parlerà, e soprattutto ci svela come cambino i ritmi dello svolgimento dei fatti, che passano letteralmente da una cottura a fuoco lento, ad un violento e focoso spargimento di sangue che indica una sola cosa: vendetta sarà fatta!

Anche se dal trailer non riusciamo ancora a capire come…ma sarà un piacere scoprirlo. L’unica incognita che ci rimane, e che molto probabilmente non soddisferemo mai, sarà se finalmente l’anima di Dong-Eun troverà pace…

Chi farà parte del cast della seconda stagione di The Glory ?

Come ci potevamo aspettare, essendo ancora tutto in ballo dato che nulla di è stato portato a termine, i personaggi presenti nella prima stagione sono stati tutti riconfermati.

Avremo dunque:

– Song Hye-kyo (Dong-eun)

– Lim Ji-yeon (Yeon-jin)

– Kim Hieora (Sa-ra)

– Jung Sung-il (Do-yeong)

– Cha Joo-young (Hye-jeong)

– Lee Do-hyun (Ju Yeo-jeong)

– Park Sung-hoon (Jeon Jae-jun)

Tra i tanti eventi lasciati in sospeso va ricordata la misteriosa uccisione di, che quasi con certezza non è avvenuta per mano di Dong-eun, per risolverla (e toglierci la sete di sapere chi sia l’assassino) dovremo attendere lo svolgersi, lo diamo per scontano, proprio della seconda stagione.

Poi l’inesorabile mano della vendetta è ricaduta su a Hye-jeong, che pur di sfuggire alla furia di Dong-eun si è detto disposta a fare qualsiasi cosa lei desideri… ma tutt’ora nessuno di noi è certo che questo la renda immune dalla spietata vendetta.



Quali eventi caratterizzeranno la trama della seconda stagione di The Glory?

Come conseguenza diretta di come si è svolta la prima stagione, possiamo facilmente ipotizzare che il piano di vendetta escogitato da Dong-eun sarà finalmente portato a compimento, perché come abbiamo già detto va bene la vendetta servita fredda…ma a questo punto o lo spettatore viene finalmente accontentato (fornendogli anche solo un assaggio del compimento dello spietato piano della donna), oppure è alto il rischio che molti perdano l’interesse nel proseguire la serie.

Il verdetto finale sul destino della serie dipenderà, dunque, dalle scelte che la regia sceglierà di mettere in atto. Dovremo essere però pronti ad aspettarci di tutto: improvvise riflessioni o ripensamenti, imprevisti che annullano (o perlomeno mettono in standby) i piani di vendetta della protagonista e altro ancora…

Come ben sappiamo, i thriller lasciano sempre del dubbio e della suspense insita nello spettatore, ed è giusto che sia così.