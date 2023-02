Dexter: prequel, spin-off e notizie ufficiali. Ecco cosa c’è da sapere

La fine di Dexter: New Blood è invece solo l’inizio di un franchise più grande.

Dexter aveva accompagnato gli spettatori in un viaggio nella mente di un serial killer diverso, un anti-eroe che grazie alle influenze paterne aveva imparato ad incanalare le sue tendenze violente in un distorto senso di giustizia, dando la caccia agli altri serial killer della città.

Dexter è andato in onda dal 2006 al 2013 per un totale di otto stagioni, diventando una delle serie più amate e seguite dagli spettatori televisivi e dando ulteriore potenza al piccolo schermo come mezzo di comunicazione narrativo insieme a I Soprano (1999-2007) Breaking Bad (2008-2013) e Il trono di spade (2011-2019).

Il network Showtime era tornato su Dexter Morgan due anni fa, nel 2021, con Dexter: New Blood, riprendendo il focus sul killer a distanza di 10 anni da dove lo avevamo lasciato. Michael C. Hall era tornato ad interpretare Dexter e Clyde Phillips a gestire il prodotto (Phillips fu show-runner dalla prima alla quarta stagione di Dexter).

Dexter: New Blood avrà una seconda stagione?

La cancellazione della seconda stagione di Dexter: New Blood annunciata da Showtime non è da intendersi come una cancellazione definitiva quanto più come una standby. Forse un giorno torneremo ad Harrison, il figlio di Dexter, e alle sue vicende a seguito del finale di New Blood; ma questo non avverrà nel futuro prossimo.

La serie sequel scritta e prodotta da Clyde Phillips aveva offerto un finale che avrebbe cambiato completamente l’andamento futuro della serie, cambiando focus da Dexter a suo figlio Harrison – e chi l’ha vista sa il perché – ma lo sviluppo non proseguirà. Perché?

Showtime annuncia la serie prequel Dexter: Origins

L’universo di Dexter non verrà comunque lasciato indietro. Fra i progetti in cantiere di Showtime – che ora fa parte di Paramount – troviamo Dexter: Origins, una serie prequel che va ad esplorare la gioventù di Dexter Morgan a partire dal suo diploma del college.

In Dexter: Origins ci aspettiamo di incontrare personaggi che abbiamo già visto nella serie madre e che hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita del ragazzo, primo su tutti il detective-padre adottivo Harry Morgan. Sfortunatamente, ancora non ci sono ulteriori dettagli circa la trama o i nomi coinvolti nel progetto.

Arriveranno delle serie spin-off su personaggi importanti

Un altro obiettivo di Showtime è quello di creare delle serie spin-off incentrate su personaggi importanti visti in Dexter e, possibilmente, Dexter: New Blood. In particolare pare che la lente d’ingrandimento sarà posta sui vari antagonisti di Dexter, primo su tutti il Trinity Killer, Arthur Mitchell, interpretato originariamente da John Lithgow.

Se pensiamo però a personaggi di cui sarebbe interessante scoprire di più la lista si allunga considerevolmente. Anche i progetti spin-off saranno in mano a Clyde Phillips, che sembra deciso a riprendere il pieno controllo di questo universo narrativo ed assicurarsi che gli spettatori ricevano il miglior spettacolo possibile.