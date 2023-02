La Regina Carlotta, arriva il primo trailer e scopriamo la data ufficiale di debutto

Quale occasione migliore se non la festa degli innamorati per una notizia così dolce, lo spin-off di Bridgerton ha rilasciato il primo trailer con la data di uscita.

Tra le serie tv più attese è innegabile che ci sia lo spin-off di Bridgerton dal titolo La Regina Carlotta: un storia di Bridgerton, è fuori discussione che la serie madre sia una delle più romantiche e anche peccaminose che si possano trovare sulla piattaforma di streaming, quindi quale occasione poteva essere più azzeccata se non fare il lancio del trailer il giorno di San Valentino!

Da queste prima immagini iniziamo a farci un’idea assolutamente più nitida di quello che ci aspetterà dalla serie che vede come produttrice esecutiva sempre Shonda Rhimes, sapevamo che la storia sarebbe stata incentrata su una giovane regina Carlotta e l’incontro con l’amore, adesso vediamo qualche cosa di più dettagliato.

Scopriamo come è avvenuto il primo incontro tra Carlotta e re Giorgio, quello che diventerà il suo futuro marito, conosciamo la situazione del reggente da Bridgerton e di come le sue condizioni di salute si siano aggravate nel tempo, ma non sappiamo nulla di quello accaduto prima, inoltre a corte c’è sempre fermento, nessuno può stare tranquillo.

La trama di La Regina Carlotta: un storia di Bridgerton

Il prequel di questo mondo legato strettamente a Bridgerton racconta dell’ascesa di una giovane Carlotta al ruolo di regina grazie al matrimonio con un giovane e affascinante re Giorgio, questo è il preludio per quella che sembra essere una grandissima storia d’amore, ma non solo, questo legame ha una profonda valenza sociale, proprio per questo matrimonio misto che ha poi portato alla società che siamo ormai abituati a conoscere e amare in Bridgerton.

Data di uscita

Fin dai primi scorci del trailer, in cui ritroviamo tutto la sforzo, i colori brillanti, gli abiti sontuosi e i palazzi da sogno, scopriamo anche un dettaglio importantissimo, la data di debutto della serie, che è stata fissata per il 4 maggio 2023 e sarà composta da sei episodi.

Oltre alle new entry per una nuova serie, scorgiamo alcuni volti famigliari che ci rimandano subito alla storia alle origini, tra questi Golda Rosheuvel (regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Arsema Thomas (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton).

Chi fa parte del cast

A vestire i panni della protagonista vedremo India Amarteifio come la giovane Regina Charlotte, tra gli altri volti che la accompagneranno in questa avventura troviamo Michelle Fairley ne ruolo della principessa Augusta, Corey Mylchreest un giovane re Giorgio e Arsema Thomas come una giovane Agatha Danbury.

Inoltre ci sono Sam Clemmett come giovane Brimsley, Freddie Dennis come Reynolds, Richard Cunningham come Lord Bute, Tunji Kasim come Adolphus, Rob Maloney come il medico reale, Cyril Nri come Lord Danbury, e Hugh Sachs come Brimsley (più adulto).

Adesso finalmente abbiamo una data da segnare sul calendario, La Regina Carlotta: un storia di Bridgerton debutterà su Netflix il 4 maggio 2023.