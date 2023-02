Perry Mason 2 | data di uscita, trailer, trama, cast e tutto quello che sappiamo finora

HBO ha rilasciato il nuovo trailer di Perry Mason 2 che promette grandi colpi di scena. Ma Perry ha davvero pronto per seguire un altro omicidio? Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione.

Dopo il successo della prima stagione torna Perry Mason 2. Presentata per la prima volta nel 2020, si è rivelato subito un successo grazie alle sue trame davvero avvincenti, accompagnate da un’atmosfera di mistero ed interpreti eccezionali. Inoltre, la serie si svolge sullo sfondo dell’America degli anni ’30, che da sempre affascina i telespettatori.

Nel trailer di Perry Mason 2, rilasciato da HBO, sembrano esserci tutte le carte per assistere al “processo per l’omicidio del secolo”. Insomma, si prospetta una stagione davvero promettente, con nuove piste da seguire, casi di omicidio avvincenti, ma la vera domanda è: Perry è davvero pronto per affrontare un altro processo?

Perry Mason 2: la trama

La serie, nominata agli Emmy per l’eccezionale interpretazione di Matthew Rhys, è attesissima dai fan, curiosi di scoprire dove li porterà durante questa stagione. Dal trailer, sembra che ci regalerà molte emozioni sullo sfondo dell’America degli anni ’30.

Infatti, si capisce che la nuova stagione ci porterà in un viaggio emotivo, durante il quale Perry affronterà il nuovo caso che vede come vittima il rampollo di una potente famiglia petrolifera. Alcuni ragazzi messicani sono indagati per il terribile omicidio, ma il trio crede che non siano stati loro e indagheranno per scoprire dove si nasconde la verità.

Sappiamo che la nuova stagione si svolge mesi dopo la fine dell’appassionante caso Dodson, che ha tenuto i fan attaccati allo schermo per ore.

Trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di Perry Mason 2 rilasciato da HBO:

Perry Mason 2: il cast

Nel cast della seconda stagione sono presenti interpreti eccezionali come Juliet Rylance e Chris Chalk, insieme a Shea Whigham, Eric Lange, Justin Kirk, Diarra Kilpatrick, Katherine Waterston e Hope Davis. Non solo, ci saranno anche Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Mark O’Brien, Paul Raci, Jen Tullock e Jon Chaffin, insieme a Onahoua Rodriguez, Jee Young Han, Sean Astin , Tommy Dewey, Wallace Langham e molti altri.

Perry Mason 2: data di uscita

La seconda stagione di Perry Mason – protagonista di numerosi romanzi e racconti brevi scritti da Erle Stanley Gardner – debutterà lunedì 6 marzo alle 21:00 ET/PT su HBO e sarà disponibile per lo streaming sulla piattaforma HBO Max. La serie in Italia andrà in onda su Sky Atlantic, mentre in streaming sarà disponibile su NowTv. Insomma, non ci resta che aspettare e vedere dove ci porterà questa seconda stagione!