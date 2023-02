John Wick 4, è iniziata la “Wick Week” con nuovi trailer e non solo | Sarà pazzesco

A John Wick non basta un giorno di lancio, lui vuole prendersi tutta la settimana, dopo il Super Bowl, l’evento sportivo per eccellenza in America, è iniziata la “Wick Week”, la settimana di Wick.

C’è un evento in America che possa dirsi importante come il Super Bowl? Non lo sappiamo ancora, ma lo scopriremo presto e potrebbe chiamarsi “Wick Week”, solitamente durante la grande manifestazione sportiva sono tanti i film e le prossime uscite a cercare di ritagliarsi uno spazio per lanciare novità, trailer in anteprima e notizie che saranno viste da un numero incredibile di persone, ma questo per John Wick non è abbastanza, lui ha voluto il pacchetto completo.

Così il più grande eroe d’azione e la Lionsagate hanno stabilito che i prossimi cinque giorni saranno interamente dedicati alla promozione del prossimo capitolo di John Wick con la “Wick Week”, l’ora X si avvicina, i fan hanno ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per marzo… se non sai ancora la data di uscita del film gravissimo! Guardati le spalle da Wick, o continua a leggere.

La Wick Week, cosa succederà

Questa incredibile iniziativa è stata annunciata proprio alla fine del Super Bowl con un teaser di 30 secondi che hanno esaltato i fan in cui le scene d’azione, per cui è diventato tanto famoso il franchise, sono esaltate alla massima potenza, vediamo un Keanu Reeves pazzesco e questo non stupisce nessuno.

Ma cosa succede durante la settimana di Week? Praticamente ogni giorni si avranno delle sorprese riguardo al nuovo attesissimo capitolo, non è ancora stato detto nulla su quali saranno questi contenuti, ma è molto probabile che avremo qualche nuovo poster e ci si aspetta un trailer definitivo prima del grande arrivo in sala.

Qual è il retaggio di John Wick?

Tutto è iniziato con un semplice film dove un assassino ormai fuori dal giro decideva di vendicarsi in seguito all’assassinio del suo amato cane, ricordo di una ferita ancora aperta.

Chi avrebbe mai detto che questo incipit avrebbe dato il via a uno dei più grandi franchise cinematografici degli ultimi tempi, lo stesso Reeves ha dato un’ulteriore spinta alla sua carriera, altro che pensionamento, dopo il successo della prima uscita del 2014, con un fiume di approvazione tra critica e pubblico, sono arrivati gli altri 2 capitoli, rispettivamente usciti nel 2017 e nel 2019, dimostrando che il primo non era stata solo un caso fortunata, la saga piaceva e continua a essere amata, forse anche di più.

John Wick: Capitolo 2 e John Wick: Capitolo 3 Parabellum hanno raddoppiato gli incassi a livello globale, qualcosa che nel panorama del cinema odierno non si era mai visto. Questi risultati hanno dimostrato la qualità sempre crescente pellicola dopo pellicola, non solo per la trama che si è rivelata sempre più avvincente, ma anche per quell’azione da fiato sospeso.

Sia che Keanu Reeves uccida un nemico con una matita, o che stermini un intero plotone di persone a lui ostili, il nostro killer brizzolato preferito ha ridefinito il significato della parola gun-fu, alcune scene sono già parte della storia di Hollywood. Dalle immagini che abbiamo potuto vedere nei trailer del prossimo film, anche il quarto capitolo proverà ad alzare ancora di un po’ l’asticella. Non stentiamo a crederci.

Game over? Not really. Wick Week starts now. pic.twitter.com/iGNzOzNKij — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) February 13, 2023

Ma quindi quando esce John Wick 4? E cosa ci aspetta?

Il capitolo 4 è ambientato in seguito agli eventi di Parabellum, che hanno portato alla cacciata di Wick dall’organizzazione di assassini nota come The High Table. Si presumeva inoltre che il protagonista fosse morto dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da Winston, lo abbiamo visto precipitare da un edificio.

Sappiamo però che Wick è ancora in vita proprio grazie ai trailer rilasciato, l’assassino è in fuga pronto a collaborare (o meno) con i personaggi che faranno il loro ingresso Bill Skarsgård e Donnie Yen, quello che ci si aspetta dalla settimana di Wick è anche una sinossi più approfondita.

Mentre aspettiamo di scoprire qualcosa di più durante questa settimana e soprattutto in vista della data di uscita del film, che è stata fissata per il 24 marzo 2023, teniamo d’occhio tutti i canali ufficiali per non perderci nulla.