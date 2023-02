Joker: Folie à Deux, una scarica di romanticismo già dalla prima immagine | FOTO

La prima foto di Joker: Folie à Deux vede proprio i due protagonisti, Lady Gaga e Joaquin Phoenix più affiatati che mai.

Proprio nella giornata di San Valentino, il regista Todd Phillips ha voluto lanciare il suo messaggio d’amore pubblicando la prima immagine del sequel Joker: Folie à Deux in cui vediamo l’attesissima Lady Gaga. Non si hanno ancora conferme ufficiali su quale sia il ruolo della famosa cantante e attrice, ma tutti gli indizi sembrano portarci a una sola risposta: Harley Quinn.

Quello che subito compisce dell’immagine proposta è proprio l’atteggiamento dei due, Gaga non solo compare, ma lo ha in un momento molto particolare con il protagonista Arthur Fleck/Joker interpretato da Joaquin Phoenix, lui ha il trucco che lo contraddistingue e sembra particolarmente contento tra le braccia della donna.

Per quanto ancora non si abbiano indicazioni su quella che potrebbe essere la trama, questa immagine potrebbe essere molto evocativa, tanto da aver fatto cadere un vero e proprio indizio, non solo un’ipotesi.

La storia delle origini di Harley Quinn

Il personaggio di Harley Quinn nasce come la psichiatra del Joker proprio quando lui si trova nella struttura penitenziaria di Arkham, luogo dove vengono detenuti tutti i criminali con patologie psichiatriche, si presume infatti che sia proprio questa la location del sequel, infatti nel finale del primo film Joker è lì che viene condotto.

Questa immagine segna il secondo spoiler dello stessa regista per Joker: Folie à Deux, qualche mese fa lo stesso aveva pubblicato un’immagine in cui si vedeva il protagonista mentre veniva depilato per annunciare l’inizio delle riprese di quello che sappiamo essere un film diverso dal precedente, ovvero di tratterà di un musical.

Di recente è stato annunciato che Folie à Deux si svolgerà nella linea temporale Elseworlds della DC, insieme a quelli che saranno ai progetti di Batman del regista Matt Reeves e Gaga sarà la seconda attrice a interpretare il ruolo della Queen in live action dopo Margot Robbie in entrambi i film di Suicide Squad.

Aspettative sul film

Dall’annuncio che Joker: Folie à Deux sarebbe stato un musical sono iniziate ad arrivare le prime polemiche perché potrebbe stravolgere la natura dell’originale, che per tanti è intoccabile, questo però non ha escluso la possibilità per un secondo successo clamoroso e in tanti pensano che l’aggiunta di Lady Gaga possa essere la svolta di cui il film aveva bisogno, ovviamente considerando anche il suo immenso talento.

Insieme a lei, faranno parte del cast, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey, l’unica attrice che riprenderà il suo ruolo dal primo film sarà Zazie Beetz, la compagna di Arthur, Sophie.

Il successo di Joker e le polemiche

Il primo film di Tood su Joker è stato un incredibile successo che ha guadagnato oltre 1 milione di dollari, ma a livello di critica le impressioni sono state contrastanti, da una parte è emerso in modo innegabile il talento incredibile degli interpreti e l’atmosfera che si è andata creando.

Dall’altro, in molti hanno criticato la rappresentazione delle problematiche legati alle malattie mentali, questo non ha rallentato la sua corsa ai premi, infatti ha ricevuto 11 nomination agli Oscar e Phoenix ha vinto per la prima volta con attore protagonista.

Quindi è molto alta l’attesa per Joker: Folie à Deux, che uscirà nelle sale il 4 ottobre 2023, lasciando passare ben cinque anni dal suo predecessore.