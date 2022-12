Joker: Folie À Deux, data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo finora

Phoenix e Lady Gaga saranno protagonisti di una “brutta storia d’amore” in Joker: Folie À Deux.

Uno dei cattivi più famosi della storia dei supereroi, il Joker è un pazzo che i fan dei fumetti amano odiare. Dal suo iconico sorriso rosso ai suoi commenti sarcastici, il personaggio DC è stato portato in vita da alcuni nomi famosi come Heath Ledger, Jack Nicholson e Joaquin Phoenix. Quest’ultimo ha persino vinto il suo primo Oscar come miglior attore per l’avvincente interpretazione del viaggio di Arthur Fleck da clown fallito e comico in difficoltà a criminale violento e squilibrato.

In seguito all’impressionante risultato di 1 miliardo di dollari raggiunto al botteghino mondiale, Todd Phillips torna sulla sedia del regista per dirigere il sequel del suo film del 2019, Joker. Ora che conosciamo alcuni dettagli interessanti sulla produzione in arrivo, tra cui la data di uscita ufficiale e le nuove entrate nel cast, ecco una sintesi di tutte le informazioni che sappiamo finora su questo sequel.

Quando uscirà Joker: Folie À Deux?

Dopo recensioni contrastanti e dibattiti sulla moralità di Joker, c’è voluto un po’ di tempo per sapere con certezza se ci sarebbe stato un sequel. Fortunatamente, a giugno Phillips ha condiviso un post su Instagram con la copertina della sceneggiatura per confermare la notizia.

Il post non solo riportava il titolo ufficiale del film, Joker: Folie À Deux, ma ha anche rivelato che il regista tornerà a dirigere e continuerà a raccontare la storia del famigerato villain insieme al suo co-sceneggiatore, Scott Silver.

Il 3 agosto 2022 è stato rivelato che il sequel uscirà il 4 ottobre 2024. Si tratta di una data di uscita a cinque anni di distanza dal primo film, anche se la strada è ancora lunga, i seguenti dettagli sulla produzione ripagheranno sicuramente l’attesa.

Quando sono iniziate le riprese di Joker: Folie À Deux?

Le riprese di Joker: Folie Á Deux sono iniziate l’11 dicembre 2022. La produzione del primo film è durata circa tre mesi e con il budget più elevato per il sequel e, secondo quanto riferito, le intricate scenografie musical, potrebbero durare un po’ di più; è probabile che la produzione si concluda verso la fine di marzo o l’inizio di aprile del 2023.

Todd Phillips ha postato su Instagram la prima immagine ufficiale del sequel per celebrare l’inizio delle riprese.

Esiste un trailer di Joker: Folie À Deux?

Purtroppo, dato che Joker: Folie À Deux è entrato da poco in produzione, non è ancora uscito un trailer ufficiale del film. Tuttavia, Lady Gaga ha condiviso sui suoi social media un teaser in cui compaiono il suo cognome e quello di Phoenix in grassetto e le loro sagome affiancate, a conferma di una scelta di casting su cui si ipotizzava già da tempo.

Joker: Folie à Deux

Chi interpreterà Harley Quinn in Joker: Folie À Deux?

Come si vede nel teaser, Gaga sarà a bordo del sequel di Joker e tutto sembra indicare che interpreterà Harley Quinn. Il personaggio è stato originariamente introdotto nei fumetti come la dottoressa Harleen Quinzel, una psichiatra che finisce per innamorarsi del suo paziente malato di mente, Arthur Fleck.

Non è la prima volta che Gaga interpreta un personaggio ambiguo sul grande schermo. L’anno scorso, la cantante/attrice ha interpretato Patrizia Reggiani nel film di Ridley Scott sulla tragica morte di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver). Il pubblico che ha visto House of Gucci sa che Gaga è perfettamente in grado di ritrarre una femme fatale, quindi il suo ruolo di Harley Quinn sembra una scelta di casting azzeccata.

Chi altro ci sarà in Joker: Folie À Deux?

Una vasta gamma di interpreti di talento si uniranno a Phoenix e Gaga nel sequel musical. Zazie Beetz, che ha interpretato in modo memorabile Sophie, la bella vicina di casa che Arthur perseguita nel film del 2019, è in trattative per riprendere il suo ruolo. Anche Brendan Gleeson, che sta raccogliendo molti consensi agli Oscar per il suo ruolo in Gli spiriti dell’isola, si unirà al cast. Inoltre, anche l’attrice candidata all’Oscar Catherine Keener si è unita al progetto in un ruolo chiave. Altri nuovi membri del cast del sequel sono Harry Lawtey e Jacob Lofland.

Di cosa parlerà Joker: Folie À Deux?

Nonostante i dettagli sulla trama siano del tutto riservati, si dice che il sequel si svolgerà principalmente nel manicomio di Arkham. In base al titolo, che è una frase francese che significa “follia condivisa da due persone strettamente legate”, la storia seguirà probabilmente un filo conduttore simile a quello dei fumetti.

Dato che Harley Quinn e Arthur Fleck si innamorano al manicomio, il film potrebbe essere incentrato sulla loro storia d’amore e su come questa si riflette sulla loro crudele associazione in futuro. Chissà, forse “Bad Romance” potrebbe anche essere la canzone della coppia.

A differenza del suo predecessore, Joker: Folie À Deux sarà meno grintoso e probabilmente non avrà una colonna sonora gotica. Ciò è dovuto al fatto che il sequel sarà un musical e, come sappiamo bene, questo genere tende a essere più allegro. Dato che Gaga ha vinto un Oscar per il suo lavoro in “Shallow”, la canzone originale di grande successo nella versione 2018 di A Star Is Born, l’aspetto musicale del seguito sarà in buone mani.

Una fonte vicina al progetto ha dichiarato che il film avrà alcune “complicate sequenze musicali” e che il budget sarà molto più alto di quello del primo film (55 milioni di dollari), circa 150 milioni di dollari.

Joker: Folie À Deux è collegato a Batman?

Dato che il nemico mortale di Joker in The Batman ha un approccio altrettanto cupo, ci si potrebbe chiedere se il personaggio di Robert Pattinson possa essere collegato a quello di Phoenix. Dopotutto, alla fine del film del 2022 il pubblico vede l’Enigmista e Joker in contatto tra loro dietro le sbarre, questa volta interpretati da Barry Keoghan. Nonostante l’allusione al futuro coinvolgimento di Joker nella storia del Cavaliere macherato, Matt Reeves ha spiegato in un’intervista a Variety il vero motivo per cui ha deciso di inserire questo cenno all’iconico villain.

“Inizialmente ho fatto un test senza il personaggio; quando l’ho reinserito, i punteggi per il finale sono aumentati. E credo che non sia stato solo il fatto che la gente si sia divertita a vedere quel personaggio. Ha cambiato la reazione della gente al finale stesso del film, nel vedere che Gotham era ancora Gotham e che Batman non aveva davvero scelta. Deve continuare a fare quello che deve fare”.

Phillips è stato anche molto chiaro quando è uscito Joker, non era direttamente collegato al DC Extended Universe. Invece di collegare il personaggio a Justice League o Suicide Squad, il regista voleva che il film fosse incentrato esclusivamente sulla storia del cattivo. Ha persino proposto alla Warner Bros di creare un’etichetta chiamata DC Black, in cui vari registi potessero scegliere un personaggio DC e adattarne la storia allo schermo senza essere legati ad altri franchise.

Dal momento che Joker è stato il primo film a trasformare questa idea in realtà, il sequel non sarà diverso.

Dopo il sorprendente annuncio che James Gunn e Peter Safran avrebbero preso il comando dei DC Studios, molti hanno iniziato a ipotizzare se il loro arrivo avrebbe avuto o meno un impatto sul film. Variety ha riferito che il seguito non sarà in alcun modo collegato alla nuova serie di film DC che la nuova leadership ha in programma.