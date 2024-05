Peppe Di Napoli, si presenta ma non lo vuole nessuno: un flop clamoroso per l’ex naufrago ritirato | Che figura

Dopo la decisione di ritirarsi dall’Isola dei Famosi, adesso Peppe Di Napoli approda in televisione ma nessuno lo vuole. L’accoglienza è tremenda.

Verissimo, programma televisivo italiano di genere talk show, rotocalco e costume in onda su Canale 5, ospiterà il prossimo sabato alle 16.30 Peppe Di Napoli.

Dopo la decisione di ritirarsi dall‘Isola dei Famosi, tra litigi e incomprensioni, Peppe di Napoli parteciperà ora alla puntata del noto programma televisivo targato Mediaset.

Il pubblico di telespettatori, però, non è per niente contento della decisione. I commenti sui social network sono davvero spietati.

L’approdo in televisione per l‘ex naufrago dell’Isola dei Famosi sarà davvero un flop. Ecco cosa scrivo su Instagram.

Gli spietati commenti su Instagram rivolti all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: per Peppe di Napoli è un vero flop

La trasmissione Verissimo, in onda dal settembre del 1996 e diretta dal settembre del 2006 da Silvia Toffanin è giunta ora alla ventottesima edizione. Trasmesso il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16:30 alle 18:45, Verissimo ospita diverse personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. Nella prossima puntata, nel salotto di Silvia Toffanin, è stato invitato Peppe di Napoli.

Classe 1973, Peppe Di Napoli è nato nel capoluogo campano. nel 1973. TikToker di successo e personaggio televisivo amato dal pubblico italiano, come professione lavora nella pescheria di famiglia. Ha partecipato all’edizione 2024 de “L’isola dei famosi”, dall’ 8 aprile su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria. Dopo pochissime puntate, Peppe ha però deciso di ritirarsi. Ora che è stato invitato a Verissimo, il pubblico di telespettatori non ha trattenuto i commenti negativi. Ecco cosa è successo.

Il pubblico non vuole Peppe di Napoli in televisione: i commenti su Instagram parlano chiaro

Sul profilo Instagram di Verissimo tv è stato pubblicato il post per annunciare la partecipazione di Peppe di Napoli alla prossima puntata di Verissimo. Nel post si legge che l’avventura dell’ex naufrago è stata breve, ma molto intensa e che nella puntata della trasmissione Mediaset “regalerà un bellissimo racconto di vita“.

I commenti non sono tardati ad arrivare. Il pubblico si è mostrato estremamente critico nei confronti di Peppe e non ha approvato la decisione di Verissimo. Tutti gli utenti hanno scritto che Verissimo dovrebbe “alzare un po’ il livello delle interviste“. Altri utenti hanno aggiunto che “uno che si è ritirato” dall’Isola non dovrebbe essere ospitato in un programma televisivo. Commenti ancora più crudeli hanno aggiunto che Peppe sarebbe “andato solo per farsi pubblicità e apparire in Tv, sapeva già che non sarebbe durato più di una settimana“. Dopo la comunicazione ufficiale dell’Isola dei Famosi, la notizia della presenza di Peppe in televisione non è stata presa bene.