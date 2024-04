Stop all’Isola dei Famosi, arrivata adesso la comunicazione ufficiale: Mediaset in ginocchio | Non si poteva fare altro

Arrivata la comunicazione ufficiale che dà lo stop all’Isola dei Famosi, non era mai successo prima ma è necessario.

L’isola dei famosi, programma televisivo italiano di genere reality e versione italiana derivato dal format statunitense Celebrity Survivor, è andato in onda su Rai 2 dal settembre del 2003 all’aprile del 2012.

Dopo un biennio di interruzione, il reality è tornato in televisione, andando in onda su Canale 5 dal febbraio del 2015.

Da allora sono trascorsi nove anni e il programma non si è mai più fermato. Cosa è successo quindi in queste ore e cosa si intende con lo stop della trasmissione?

Lo stop ufficiale del reality televisivo dalla storia decennale: sui social scatta la preoccupazione dei fan dell’Isola dei Famosi

Sulla base delle informazioni fornite dalla stampa nazionale, è stato ufficializzato il blocco dell’Isola dei Famosi. Lo stop decretato per il programma non implica però una definitiva chiusura dello stesso.

Ciò che è stato stabilito è molto differente e riguarda solo la diretta di giovedì 11 aprile. Questioni organizzative che sottendono il programma stesso hanno imposto un’interruzione del reality. La diretta non andrà in onda giovedì 11, ma verrà mandata in differita. Ecco tutti i dettagli.

La cancellazione della diretta di giovedì 11 aprile: lo stop alla trasmissione L’Isola dei famosi suscita preoccupazione

L’Isola dei Famosi prevede due appuntamenti settimanali: quello del lunedì e quello del giovedì. In base a quanto è stato diffuso, il programma subirà uno stop per la diretta di giovedì 11 aprile. Per precise questioni organizzative, i produttori hanno deciso di mandare in differita la puntata del giovedì. Le ragioni risiedono nel fatto che su una isola vicina alla location dell’Isola dei Famosi, si sta svolgendo il reality Superviventes. Per questo motivo, la produzione dell’Isola dei Famosi deve permettere ai colleghi spagnoli di poter procedere con la diretta.

La stessa cosa potrebbe accadere nella prossima settimana, con la messa in onda in differita della puntata del giovedì 18 aprile. Sono diversi infatti le ambientazioni dell’isola dei Famosi utilizzate anche per il programma Supervivientes che nel palinsesto di Telecinco va in onda proprio il giovedì sera. La terza puntata de L’Isola dei Famosi, in onda il 15 aprile, avverrà in diretta regolarmente. La cancellazione dell’Isola dei Famosi non è quindi definitiva, ma riguarda solo la diretta di una puntata.