Belen Rodriguez, prova dell’abito: il matrimonio si avvicina | La notizia manda in tilt i suoi followers

Una notizia che ha mandato in tilt tutti i suoi followers, Belen Rodriguez stupenda durante la prova dell’abito per il matrimonio.

«Scegliendo il modello per poi metterci…». Il messaggio scritto da Belen Rodriguez per accompagnare lo scatto fotografico condiviso su Instagram ha mandato in visibilio i fan della show girl.

Sulla profilo Instagram @belen rodriguez real, Belen ha postato pochi giorni fa una sua foto in cui indossa un bellissimo abito sartoriale di colore bianco.

La prova dell’abito per il matrimonio non lascia dubbi e il fan impazziscono di gioia, è di una bellezza mozzafiato, da tanto volevano vederla così, ma alcuni la criticano aspramente proprio per il colore.

Presto per la show girl e per la sua famiglia si terrà un evento davvero bellissimo e indimenticabile. Ecco cosa è trapelato dalle indiscrezioni.

Il lungo abito bianco indossato da Belen Rodriguez: la prova del vestito per il matrimonio manda in visibilio i fan della show girl

Belen Rodriguez, nata a Buenos Aires nel settembre del 1984, è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana. Salita alla ribalta ancora giovanissima, Belen è stata per tanti anni legata sentimentalmente al ballerino Stefano De Martino.

Dodici anni fa nell’aprile del 2012, Belen ha infatti conosciuto, in occasione del programma Amici condotto da Maria de Filippi, Stefano De Martino. Un anno dopo, nel 2013, la show girl e il ballerino sono convolati a nozze e hanno avuto un bambino, Santiago. A undici anni di distanza, Belen torna a fare le prove dell’abito per il matrimonio.

Il matrimonio della Rodriguez: prove dell’abito per il grande giorno

Due anni dopo il lieto giorno del matrimonio, nel 2015, Belen e Stefano hanno annunciato la fine della loro relazione. Nel 2019 la show girl e il ballerino sono tornati insieme, per separarsi di nuovo nel 2020. Nel 2022 si sono rimessi insieme fino al 2023. Nel 2021, Belen ha dato alla luce la figlia Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Il gossip ora si sta concentrando sulla sorella di Belen Rodriguez, Cecilia. La ragazza, nata nel 1990, è stata fidanzata fino al 2017 con Francesco Monte, anno nel quale è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Qui Cecilia ha incontrato il noto ciclista Ignazio Boschetto e i due si sono innamorati. Dopo aver superato diversi momenti difficili, Cecilia e Ignazio sono ora pronti per convolare a nozze. Cecilia e Belen Rodriguez attendono il lieto evento che si terrà il 30 giugno prossimo e intanto si prova l’abito, ma il bianco fa storcere il nasco e alcuni nei commenti la criticano, ma come lei ha specificato nella caption, dopo aggiungerà un bel colore.