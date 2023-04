Lieto evento per Belen Rodriguez: la conferma ufficiale della conduttrice

Belen Rodriguez al centro di alcuni gossip: la conduttrice potrebbe essere in dolce attesa. Un indizio la incastra!

Una delle donne più chiacchierate dello spettacolo è sicuramente Belen Rodriguez regina indiscussa del gossip italiano ormai da tantissimi anni. C’è da dire che con le sue storie d’amore ha appassionato milioni di italiani curiosi di conoscere il prossimo colpo di scena. Intanto da manuale di soap opera la relazione con Stefano De Martino sfociato in un matrimonio nel 2013 e nella nascita del figlio Santiago.

I due si sono conosciuti ad Amici e da lì è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, un amore che tra alti e bassi dura ancora adesso. La coppia, infatti, si è lasciata e ripresa più volte ma questa sembra essere destinata a durare.

Nel mentre la Rodriguez ha avuto un’altra figlia da Antonino Spinalbese ex concorrente del Grande Fratello ma ciò non ha impedito Stefano De Martino nel dare un’altra possibilità alla conduttrice e provare a ricucire la loro famiglia.

Su Belen ora circolano delle voci molto interessanti: stando ad alcuni suoi recenti attenggiamenti alcuni messaggi criptici lasciati sui suoi social la Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa. Un indizio sembra smascherarla.

Il post di Instagram che ha fatto impazzire il web

Sempre molto attiva sui social Belen ha recentemente condiviso un post particolarmente criptico che ha fatto letteralmente impazzire i fan. “Luna piena, luna innamorata, luna in attesa regala dal suo ventre altre lune sorridenti per noi” scrive sotto al post, facendo intendere che qualcosa di nuovo potrebbe bollire in pentola, magari una nuova gravidanza? I commenti su Instagram non si sono fatti attendere tra chi è certo che la Rodriguez sia nuovamente incinta.

Eppure, la donna a Le Iene, programma che conduce da due edizioni, ha tenuto a smentire questi rumors con queste parole “No, non sono incinta, non ho divorziato, non sono scappata in Argentina, e non sto affrontando una crisi personale”, giustificando la sua assenza nella trasmissione di qualche puntata prima.

Le voci sulla gravidanza non si fermano

In effetti, alcuni si erano insospettiti quando la conduttrice aveva disertato Le Iene per alcuni problemi ed era stata sostituita da Claudio Santamaria che aveva salutato Belen con queste parole: “Belen non è stata bene ma ci manda un abbraccio” e la conduttrice aveva giustificato l’assenza così: “Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e ho fatto il tagliando. In fondo è una macchina di una certa età. Abbiate pazienza”.

In molti hanno pensato che la Rodriguez non fosse in forma a causa della terza gravidanza anche in virtù un like messo al commento di un follower che aveva scritto “Belen aspetti il 3 bimbo?”. Quel cuoricino aveva fatto ipotizzare che indirettamente la Rodriguez stesse confermando il lieto evento. Ma tra smentite e mezze conferme poco si capisce: forse quel che è certo è che tutti in famiglia Rodriguez – De Martino accoglierebbero con grande gioia una nuova nascita.