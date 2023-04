Cristina Scuccia: il coming out lascia a bocca aperta | Il video fa il giro del web

Ormai è praticamente confermato: Cristina Scuccia sarebbe a un passo dal fare coming out. Il video la “incastra”.

Cristina Scuccia, ex suor Cristina, è di sicuro uno dei concorrenti più discussi de L’isola dei famosi. L’ex suora era diventata famosa partecipando alla seconda edizione The Voice of Italy e classificandosi prima. Dopo la sua esperienza nel reality la donna aveva cominciato a lavorare nel mondo della musica.

Questa sua passione per il canto e lo spettacolo l’ha portata a rinunciare ai voti e iniziare un’altra vita completamente diversa dalla precedente. La cantante è andata a lavorare in Spagna come cameriera e poi è stata chiamata come naufraga da Ilary Blasi; oggi si trova quindi sull’isola per dare prova del suo coraggio.

Come ha ribadito più volte, la scelta di rinunciare ai voti non ha comunque intaccato la sua fede: l’ex suora è ancora molto religiosa e legata alle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, l’ordine di cui era membro.

Ha deciso però di scegliere un’altra strada e dimostrare la vicinanza a Dio in altro modo, senza rinunciare alla vita di una trentenne. La sua decisione fece molto scalpore, ma oggi c’è una sola cosa a cui i telespettatori sono interessati: la sua vita sentimentale.

Cristina Scuccia è fidanzata?

Da quando è iniziata l’Isola dei famosi non si parla d’altro: Cristina Scuccia è fidanzata? I giornali di gossip impazzano dietro le voci e le indiscrezioni di una possibile dolce metà per l’ex suora. Sulla sua situazione amorosa se ne sono dette tante, ma non è sempre facile capire quale sia la verità, anche perché l’ex suora è molto riservata sull’argomento.

Dopo la notizia del suo fidanzamento con un ex frate, la presunta ragione per il suo addio alla vita ecclesiastica, in questi giorni è emersa la possibilità che Cristina sia fidanzata con una donna e che proprio questo amore l’avrebbe spinta a trasferirsi in Spagna e lasciare l’ordine delle Orsoline. Qual è la verità?

Un video la inchioda

Sul web sta circolando un reel che sembra puntare proprio su questa direzione. Nel video si vede Cristina che ammicca a un’altra naufraga, Claudia Motta, modella romana vincitrice di Miss Mondo Italia nel 2021. Questo particolare darebbe adito alle voci sulla fidanzata in Spagna di Cristina.

Insomma, a giudicare dagli ultimi avvenimenti l’ex suora potrebbe ben presto fare coming out: di certo non mancheranno le domande di Ilary e degli opinionisti in merito. A questo punto sembra che la notizia che si fosse fidanzata con un ex frate sia falsa. Per scoprire la verità dovremo aspettare le prossime puntate dell’Isola dei famosi.