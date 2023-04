Cristina Scuccia shock: l’Isola dei Famosi è come una missione umanitaria | Scoppia il putiferio

Cristina Scuccia non si trattiene e fa delle dichiarazioni controverse prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Mediaset prenderà provvedimenti?

Il Grande Fratello è finito da poco e a breve avrà inizio l’altro reality di punta di Mediaset: L’Isola dei Famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi non è ancora incominciato e sta già creando parecchio scompiglio tra i media. Il cast completo è stato rivelato e tra questi vi è un personaggio abbastanza controverso, l‘ex suora Cristina ora chiamata semplicemente Cristina Scuccia.

La donna che ha partecipato ad un’edizione di The Voice è divenuta celebre per la particolare combinazione tra il suo ruolo di suora e quello di cantante suscitando l’interesse del mondo intero. In un’intervista abbastanza recente rilasciata ai microfoni di Verissimo la Scuccia ha dichiarato di essersi spogliata dalle vesti di suora e di aver cambiato completamente vita.

Cristina, quindi, ha confessato nel salotto di Silvia Toffanin come avesse capito nel tempo che quello ecclesiastico non era più un ruolo che sentiva suo ma la fede in Dio è rimasta comunque invariata. La Scuccia si è così trasferita in Spagna e ha iniziato a fare la cameriera prima di accettare di prendere parte all’Isola.

Adesso, in molti sono curiosi di capire come l’ex suora si comporterà nel programma e come affronterà le difficoltà e le insidie dell’Isola. Una sua dichiarazione in merito al reality ha fatto molto discutere lasciando tutti davvero senza parole.

Il gossip su Cristina Scuccia

Poco prima di partecipare all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha anche rilasciato un singolo chiamato La felicità è una direzione con un videoclip correlato. Secondo alcuni la Scuccia si mostra particolarmente provocante come se la donna non avesse avuto un passato da suora.

Tuttavia, c’è da dire che non ci sarebbe assolutamente nulla di male nell’esaltare la propria femminilità, soprattutto adesso che Cristina è una persona “comune”. In verità, ciò che sta facendo discutere è una sua particolare dichiarazione riguardo l’Isola riportata dall’esperta di gossip Deinira Marzano.

Le parole di Cristiana Scuccia

Secondo quanto raccontato dalla Marzano quando è le stato fatto presente che all‘Isola Dei famosi avrebbe dovuto patire il digiuno, la donna ha risposto in maniera particolarmente ambigua. Infatti, a detta sua, non avrebbe alcun problema a soffrire la fame proprio perché è abituata alle missioni umanitarie fatte attraverso la Chiesa.

Parole molto controverse perché paragonano un programma televisivo ad un problema gravissimo, come la povertà nel mondo. Frasi infelici che hanno scatenato sgomento e stupore. Come risponderà la Scuccia? Come si giustificherà? Non ci resta che aspettare per capire se Mediaset prenderà eventuali provvedimenti.