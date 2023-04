GF Vip: “Vorrei che morisse ammazzato”, la lite supera il limite dopo la puntata | Scandaloso

La mamma dei fratelli Tavassi non si trattiene e punta il dito contro George Ciupilan e Charlie Gnocchi: cosa è successo.

Emanuela Fuin, mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, sfoga tutta la sua ira verso due ex gieffini durante l’ultimo appuntamento del Gf Vip. George Ciupilan e Charlie Gnocchi sono stati accusati dalla donnadi aver avuto un comportamento ignobile verso il figlio.

La signora Emanuela è molto simile a Guendalina e Edoardo da punto di vista caratteriale: non ha peli sulla lingua e dice tutto quello che pensa, senza mezzi termini. Proprio per questo l’attacco sferrato nei confronti di George Ciupilan e Charlie Gnocchi è stato davvero pesante.

George Ciupilan e Charlie Gnocchi nel mirino dei Tavassi

A comunicare che la mamma stava litigando con Gnocchi è stata Guendalina durante una diretta su Instagram. Ai suoi fan suoi social ha raccontato: “Mia mamma sta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta litigando con tutti, lei è venuta solo per questo!”. Ma cosa è accaduto tra i due? Sembra che Charlie Gnocchi si sia avvicinato alla madre di Tavassi per chiederle se poteva baciarla: “No, ho detto di no… con tutto quello che scrive… poi Tavassone è un simpaticone vorrei che morisse ammazzato” ha replicato la Fuin violentemente. Non solo, la donna non ha risparmiato nemmeno George Ciupilan: “E’ andato ad abbracciare Edoardo e gli ho detto: ‘non l’abbracciare proprio dopo tutto quello che hai detto“

L’opinione di molti è che l’atteggiamento della donna avrebbe penalizzato anche l’opinione del pubblico di Edoardo, che ha sfiorato la vittoria del Gf Vip. Non solo la madre, anche la sorella Guendalina durnate questi mesi ha sferrato molte velenose frecciatine nei confronti gli autori del programma, colpevoli di rimproverare troppo duramente il fratello. “Follia quelli che state facendo a questi ragazzi. Cioè per una volta sto anche dalla parte di Antonella. È vomitevole, è uno schifo. Scandaloso! Perché scherzava con le bacchette in maniera troppo forte…certo. Edo ma alzati e vattene… stanno a fare proprio di tutto”, aveva detto.

Guendalina Tavassi e Emanuela Fuin, le pesanti accuse al Gf Vip

A proposito della storia d’amore tra Edoardo e Nicole, Guendalina aveva accusato il Gf di non aver lasciato spazio al loro racconto. Secondo la sua opinione, per la produzione c’erano storie d’amore di categoria A – come quella della Fiordelisi – e di categoria B. “La storia con Micol, che non è mai stata tanto pubblicizzata da questo Gf, è una storia sana, bella e si vede l’amore – aveva scritto Guendalina –. Forse per questo non gli hanno dedicato a questa storia perché forse era più importante per un programma vedere le liti e la gelosia tra Antonella e Edoardo.”

“Invece la loro è una storia pura e si vede che è totalmente disinteressata dalle telecamere tant’è che hanno approfittato del van. Tutto si può dire tranne che lo facciano per avere una dinamica. Li vedo due persone fatte per stare insieme. Ovvio che le telecamere fanno piacere ma li vedo disinteressati ad apparire come coppia. Hanno partecipato al reality come singoli.” Se la mamma e la sorella di Edoardo fossero state meno fumantine, forse lui avrebbe potuto vincere? Questo non lo sapremo mai, certo è che le parole di Emanuela hanno sollevato moltissime polemiche sul web.