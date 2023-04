“È successo il putiferio”: feroce lite telefonica tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota | È la fine di tutto

Feroce lite al telefono tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota: ecco cosa ha scatenato l’ira dei due colleghi.

Si è consumata una pesante rissa al telefono tra due volti amatissimi di Mediaset: stiamo parlando di Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota. Lei ha terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip ma è finita su tutti i giornali per via della lite furiosa tra i due.

In passato hanno lavorato molto insieme: sono stati protagonisti dei pomeriggi di Rete 4 tra anni 80 e 90 come testimonial dell’epopea delle televendite. Ma cosa è successo tra i due?

Secondo indiscrezioni di stampa, sembra che la Rossetti, appena uscita dal Grande Fratello Vip, non abbia aspettato un secondo di più: ha subito alzato la cornetta e in quella telefonata si è consumata la furiosa lite. Il colloquio è stato definito “di fuoco”, probabilmente durante la conversazione sono volate parole pesanti e insulti.

Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota: la fine di un’amicizia

A raccontarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo Instagram ha dato spazio a questa storia assurda. La feroce discussione si sarebbe dibattuta al telefono e il topic non era solo il lavoro: sono state toccate questioni personali.

“Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio“. Queste le parole della Marzano che spiegherebbero quanto avvenuto.

I motivi della lite telefonica

Il motivo della discussione sarebbe da ricondurre alla perdita di diversi lavori da parte della Rossetti, che accusa il collega Mastrota. “Lei lo ha chiamato e gli ha detto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GfVip. Lui avrebbe quindi preso il posto di lei in queste televendite“, continua Deianira.

Per il momento possiamo basarci solo sulle indiscrezioni dell’esperta di gossip, in quanto i due diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare la questione. Ad alimentare i dubbi è stato il comportamento di Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip, che desiderava in questa edizione del reality sia Mastrota che la Rossetti.

Alla fine, ha preso parte solo la Rossetti. “Non mi va di andare in tv a parlare a vanvera”, aveva spiegato Mastrota. Parole pesanti che suonano come una velenosa frecciatina. Forse c’era già dell’attrito tra di loro? Non ci resta che attendere per scoprire tutta la verità.