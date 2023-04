Barbara D’Urso: “Sei una bulletta di periferia”, lite violenta | Disastro in studio

Attimi di panico a Pomeriggio 5 che hanno messo in difficoltà Barbara D’Urso e ha gettato nel panico l’intero studio.

Sapere condurre una trasmissione significa anche risolvere i litigi tra gli ospiti, ed è una grande responsabilità. Lo sa bene Barbara D’Urso, che durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 ha dovuto placare una lite piuttosto accesa tra un’ospite e un’opinionista.

Le due si sono prese a parole fin da subito ed è stato molto difficile farle smettere. Alla fine le due hanno smesso di attaccarsi, per buona pace della conduttrice. Il botta e risposta è durato una manciata di minuti, ma è sembrato un’eternità, e D’Urso era visibilmente scossa e dispiaciuta per la situazione. Il dialogo ha fatto subito il giro del web.

Ma veniamo ai fatti: Guendalina Tavassi, ospite in studio, ha raccontato della vicenda in cui è stata coinvolta quando un hotel ha rifiutato di ospitarla in cambio di pubblicità. La motivazione, come si legge nella risposta del titolare che l’influencer ha condiviso sui social, è che Guendalina non rappresenterebbe i valori di un family hotel come quello in questione.

L’influencer ha condiviso questa storia coi suoi fan e ne ha parlato anche a un’intervista alle Iene, dichiarando che secondo lei era stato un comportamento ingiusto, visto che anche lei ha figli. Ospite a Pomeriggio 5, ha raccontato di nuovo come erano andate le cose, ma è successo il finimondo.

Insulti a Pomeriggio 5

Dopo che Guendalina ha parlato della sua intervista alle Iene e del torto che secondo lei aveva subito, Patrizia Groppelli si è intromessa nella discussione commentando che un’influencer dovrebbe dare in effetti il buon esempio. “Hanno ragione. C’è tanta gente che meriterebbe di andare in hotel gratis al posto tuo. È questo il discorso: l’influencer significa anche dare il buon esempio” ha detto.

Guendalina è saltata subito sull’attenti e ha risposto per le rime all’opinionista: “Penso che qualcuno si meriterebbe di più di fare l’opinionista al posto tuo con le stupidaggini che stai dicendo“. Patrizia Groppelli a quel punto non ci ha più visto e si è scagliata contro l’influencer: “Ma cosa stai dicendo? Sei esattamente come tuo fratello. Esattamente una bulletta di periferia” ha esclamato.

Una discussione difficile da gestire

Guendalina a quel punto si è infastidita perché l’opinionista ha messo di mezzo suo fratello, e Barbara D’Urso nel frattempo ha chiesto alle due di calmarsi. Patrizia Groppelli si è lamentata del comportamento dell’influencer con la conduttrice, insistendo che fosse stata insultata e che era colpa dell’altra.

Barbara D’Urso ha cercato di mediare la questione cercando di far capire a entrambe che lo sbaglio c’era stato da tutte e due le parti, e che avevano usato parole poco carine. Patrizia Groppelli però non ha accettato questa conclusione e si è sfogata: “Tutti contro di me. Faccio sempre fatica e devo venire con l’elmetto in questa trasmissione” ha commentato.