Unomattino in lutto: “È scomparsa”, Tibero Timperi con le lacrime agli occhi | Straziante

Brutte notizie per Tiberio Timperi, che apre Unomattina in Famiglia comunicando un tristissimo annuncio. Se ne è andata una figura cardine.

Lei è scomparsa e Timperi non riesce a trattenere le lacrime in studio. Senza la sua presenza, il mondo Rai non sarà più lo stesso. Il tristissimo annuncio ne decreta la scomparsa.

La morte di questa donna famosissima è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava. Ora non c’è più colei che ha cambiato il modo di pensare delle persone, portando una vera rivoluzione nella televisione italiana. Vedere Tiberio Timperi in lacrime durante il suo programma ha spezzato il cuore dei telespettatori italiani. Ma di chi si tratta?

Dopo questo terribile lutto, la vita di Timperi non sarà più la stessa. Lui è un noto conduttore e giornalista italiano a cui i telespettatori si sono affezionati negli anni, per questo vederlo così ha spezzato il cuore a tutti.

Uno Mattina in Famiglia: il doloroso lutto

Dopo una lunga carriera in televisione, oggi è diventato uno dei volti cardine del programma della Rai, Unomattina in Famiglia. Dopo essersi sposato con Orsola Gazzaniga, dalla quale ha un figlio, Timperi ha divorziato e per anni è stato coinvolto in fastidiose insidie legali delle quali ha parlato anche in un libro, nel quale esordisce con una frase molto criticata: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”.

Attualmente si dichiara single, ma sappiamo quanto sia riservato sulla sua vita privata. In una recente intervista ha detto: “…Spero sempre che la vita mi sorprenda quando meno me lo aspetto ma, in generale, tutti si cercano, pochi si trovano e molti si accontentano: io non ho intenzione di accontentarmi…Scendere a compromessi non fa parte del mio vocabolario: non nel lavoro e nemmeno nella vita privata. Da solo sto bene: se mi devo mettere con una persona devo stare meglio…”.

Il ricordo di Mary Quant

Venendo al tragico lutto, durante l’apertura di Unomattina in Famiglia, Tiberio Timperi ha voluto ricordare, una grande donna morta a 93 anni qualche giorno fa. Si tratta della stilista Mary Quant, mamma della minigonna. Una vera rivoluzionaria, il mondo senza di lei non sarà più lo stesso e questo Timperi lo sa bene.

Quasi in lacrime, all’apertura di UnoMattina ha detto: “Tutta quell’esposizione agli occhi di oggi non fa più effetto, però l’invenzione della minigonna ha rappresentato un momento storico diventando uno dei simboli dell’emancipazione femminile. Mary Quant era come se volesse dire: indossate la minigonna, guardate che la vita è meravigliosa!”. Parole dolci per omaggiare una grande donna.