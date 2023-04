Carolina di Monaco ha esagerato con il botox | L’ultima FOTO preoccupa

La Principessa ha lasciato tutti senza parole dopo essersi mostrata in pubblico ridotta così. Scopriamo i dettagli.

Carolina di Monaco è sorella del Principe Alberto e di Stèphanie ed è terza in linea di successione al trono del Principato di Monaco. Carolina di Monaco è sempre stata una donna elegante, posata, regale e splendida e sembra che per lei il tempo passi ad un ritmo diverso rispetto agli altri.

Sempre attenta ed appassionata di moda, Carolina di Monaco sfoggia look formidabili ad ogni incontro pubblico, mostrandosi in tutto il suo splendore raggiante e luminoso. In molti si sono domandanti quale fosse il segreto della sua perenne giovinezza e adesso è stato scoperto.

La Principessa ha mostrato l’arma segreta contro l’invecchiamento durante un evento pubblico e questo ha destato molti sospetti e disappunti tra i suoi sudditi. La circostanza di tale scoperta è stata durante Les apprentist collectionneurs, un evento svoltosi a Monaco dove la Principessa ha incontrato alcuni studenti.

Le foto di quella giornata mostrano una Carolina di Monaco elegante e bellissima e, come sempre, non sono mancati i tantissimi commenti positivi circa il suo aspetto e il suo stile, entrambi sempre impeccabili. Ma dopo gli elogi e l’ammirazione espressa, c’è stato anche qualcuno che si è chiesto se Carolina di Monaco si fosse affidata alle mani esperte di un chirurgo plastico.

Il mistero di Carolina di Monaco

Stando a quanto riportano diverse riviste, la Principessa ha sempre affermato di non essere mai ricorsa ai rittochini estetici. A differenza della cognata Charlene di Monaco. Quindi, se Carolina dichiara di non essersi mai rifatta, i suoi sudditi muoiono dalla curiosità di conoscere il segreto della sua eterna giovinezza.

Una rivista tedesca ha svelato l’arcano: secondo quanto scritto, Carolina di Monaco potrebbe affidare la sua pelle e la sua estetica a determinate creme di bellezza che contengono un ingrediente specifico. Questo segreto è noto anche ad altre donne e sembra che funzioni davvero.

La bava di lumaca fa miracoli

Stiamo parlando della bava di lumaca, un ingrediente presente in molte creme e prodotti cosmetici che, a quanto pare, ha potenzialità straordinarie. Questo elemento è in grado di ridurre notevolmente le cicatrici e previene sia le rughe che l’ipopigmentazione. Inoltre, la bava di lumaca lenirebbe le infiammazioni cutanee.

Dunque, Carolina di Monaco, oltre ad avere un portamento ed un eleganza innata, la sua beltà e giovinezza sono salvaguardate anche da questo ingrediente magico che è la bava di lumaca. Il suo look impeccabile e il suo aspetto giovanile e curato la rendono splendida in ogni occasione mondana.