Amici, conto alla rovescia: quando finirà il programma di Maria De Filippi

Dopo diverse speculazioni viene resa nota la data della finale di Amici: alcuni cambiamenti di palinsesto l’hanno definitivamente rimandata.

Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine: viene svelata la data della finale ma la notizia ha spiazzato tutti. Dopo un anno intenso ma soprattutto particolarmente complesso Amici decreterà il suo vincitore tra meno di un mese con grande gioia dei tanti appassionati di questo storico talent show.

Per Maria, d’altronde, non è stato un periodo semplice: dopo la morte di Maurizio Costanzo la donna ha dovuto rimboccarsi le maniche e tornare al lavoro soprattutto perché in molti contavano su di lei. Per questo deve concludere la stagione televisiva nel migliore dei modi, con la grande professionalità che l’ha sempre contraddistinta.

Anche Amici quest’anno non ha attraversato un’ottima annata: nonostante i grandi ascolti lo show è stato caratterizzato da diverse liti tra i professori oltre che dal celebre scandalo che ha visto coinvolti alcuni alunni durante Capodanno.

I ragazzi hanno festeggiato in maniera inappropriata e per questo molti di loro sono stati espulsi. Oltrepassando questa macchia nella trasmissione c’è da dire che Amici si dimostra sempre come uno spettacolo di grande successo oltre che un’ottima scuola per chi come tanti ragazzi adesso desidera sfondare nel mondo del canto e del ballo.

La data della finale di Amici di Maria De Filippi

Stando ad alcune fonti ufficiale la data della fine del talent show condotto da Maria De Filippi potrebbe slittare di un giorno a causa di un programma in particolare che andrebbe in uno scontro diretto: si tratta dell’Eurovision la cui finale è prevista per il 13 maggio 2023.

Stando ai calcoli infatti anche la finale di Amici sarebbe dovuta andare in onda lo stesso giorno ma a quanto pare Piersilvio, memore dell’esperienza sanremese in cui aveva lasciato invariata la programmazione originale anche in concorrenza della kermesse musicale più importante d’Italia, avrebbe deciso di modificare quella del talent di Maria.

Quanto manca alla fine di Amici

Insomma, i fan di Amici dovranno aspettare solo un giorno in più per scoprire il vincitore del programma ma la finale sarà sicuramente in diretta. Spazio all’Eurovision il sabato 13, contest trasmesso come di consueto dalla Rai che per quest’edizione vedrà partecipare alla gara Marco Mengoni con Due Vite brano vincitore di Sanremo.

Dopo l’eliminazione di Ramon nella scorsa puntata il cerchio si stringe ancora di più tenendo conto che mancano tre puntate inclusa l’ultima e la più importante. Chi la spunterà tra gli alunni nella competizione più avvincente della televisione?